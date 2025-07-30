沈玉琳努力賺10億為妻女鋪後路 陽台偷哭揭家庭真相

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名主持人沈玉琳昨（29）日驚傳因猛爆性肝炎引發併發症，病況嚴重，被緊急送往台北市內湖三軍總醫院加護病房。消息曝光後，不只震驚演藝圈，就連忠實觀眾也紛紛祈願他平安度過危機。

沈玉琳（左）跟老婆芽芽（右）婚後育有一女，家庭感情相當融洽。（翻攝自FB）

據了解，沈玉琳一直都很清楚自己身體早已拉警報，卻仍選擇持續接通告不肯停下腳步，他名下擁有五棟房產，總資產早破億，但他從不認為自己可以退休。為的就是那個「想賺10億」的念頭：「就算有一天我不在了，至少我能替她們把未來鋪好」，這樣妻女日後就不會為生活煩惱。

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命理師詹惟中曾透露，有次他目睹沈玉琳與老婆爭執後，他一個人悄悄走到陽台，低頭拭淚。這一幕讓人看見他在綜藝節目中強悍搞笑外表下，那一塊對家人極度柔軟的內心。談到家庭時，沈玉琳一向毫不掩飾。他說，老婆與女兒是他活著最重要的理由，有時他口氣嚴厲，不是因為兇，而是希望趁還來得及，將所有經驗都傳授給妻子，「我可能會比她早離開，所以現在能教的，我都想一次說完。」

多年來，他將大部分收入交給比他小17歲的老婆芽芽掌管，自己幾乎沒什麼花費，也不把房子拿去出租或轉賣，只當作是替家人存下的「安全堡壘」。他坦言：「存摺我都沒在看，要老婆點頭我才有機會瞄一眼」，讓大家相當敬佩他的愛家之心。

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