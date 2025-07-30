謝京穎回歸啦啦隊女神！揪本土劇演員跳舞吸20萬觀看量

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝京穎在民視八點檔《好運來》一出場就以古靈精怪、直球式告白的性格，擄獲觀眾芳心，與洪浩竣組成歡喜冤家「薇賢CP」，成為劇迷心中新一代萌鬥情侶代表。日前劇組拍颱風過境後的海邊場景，謝京穎自嘲兩人戲外也如「薇賢CP」精神上身，「哪邊危險就往哪邊衝」，不過她也強調現場拍攝都有專人把關安全，團隊非常細心謹慎。

謝京穎（左起）拉著曾子益、程雅晨熱舞，展現最強啦啦隊底子。（民視提供）

反倒是洪浩竣在追求她的劇情被導演設計穿起厚重西裝，學倪齊民的「長輩戀愛招式」，在烈日下狂冒汗，只為搏謝京穎一笑，讓她直呼：「太敬業了啦！」兩人不只在戲裡愛鬥嘴，連拍攝現場也像在玩「整人遊戲」。

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颱風天下池塘，洪浩竣（右）和謝京穎在《好運來》上演「哪裡危險往哪去」。（民視提供）

不只演戲表現搶眼，謝京穎還搖身一變成為劇中「舞蹈擔當」，利用空檔揪來曾子益、程雅晨拍短影音，展現專業啦啦隊舞技。影片上線後迅速引爆話題，短短幾天就突破20萬觀看次數，獲得大票粉絲留言按讚。謝京穎開心表示：「很感謝大家的支持，我有啦啦隊背景，也很喜歡跳舞，現在慢慢摸索社群影音創作，覺得可以用不一樣的方式陪伴大家是很幸福的事。」

洪浩竣（右）在烈日下學老爸戀愛招式，讓謝京穎（左）笑出聲。（民視提供）

從劇中表現到戲外互動，謝京穎正能量滿滿，不僅是《好運來》裡的甜心女主角，也成了帶動社群熱潮的新生代女力代表。她謙虛說：「演戲是我熱愛的事，但更開心的是看到觀眾被我們的故事療癒、被角色逗笑，還可以可可愛愛的楊可薇，可以好好的發揮，謝謝大家。」

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