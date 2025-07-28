韓國性感天后現蹤澎湖 大咖天團也來了

韓國性感天后孝琳將現身澎湖。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2025澎湖追風音樂燈光節將於下月登場，共計6場就在澎湖觀音亭盛大舉辦，邀來韓國性感天后孝琳、玖壹壹、Energy、温嵐、TRASH、麋先生、滅火器、許富凱、OZONE等，面對澎湖強風來襲，麋先生想好因應策略：「會請髮型師把髮型做硬一點，迎風而上。」

麋先生備好髮膠應戰強風。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

麋先生將於9月12日飆唱，他們開心說：「能站上追風舞台真的很興奮，有音樂節的熱血氣氛，還能被陽光、海跟藍天圍繞，真的非常享受！」稱讚澎湖充滿陽光、沙灘、居民很熱情，希望趁這次能好好走訪：「想去澎湖跨海大橋拍拍照、山水沙灘踏踏水，吃吃最新鮮的海鮮和喝杯好朋友家裡開的二崁杏仁茶都是必須。」

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滅火器再度來到澎湖演出超級興奮，對於演出埋下伏筆：「演出內容先賣個關子，讓大家現場來感受驚喜。不過今年是滅火器成團25週年，我們一定會拿出最有誠意、最精彩的表演，回應樂迷的支持。」至於是否擔心風太大嗎？滅火器回憶上次在澎湖演出遇到的是大雨：「現場的樂迷依然在台下陪我們一起唱，那份熱情讓我們很感動。這次就算風大也沒在怕，我們相信澎湖的樂迷一定會用最強的氣勢，把氣氛炒到最熱，歡迎大家一起來澎湖追風音樂燈光節玩。」

滅火器喊話就算風大也沒在怕。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

新科金曲樂團TRASH將於9月12日開唱，對樂迷喊話：「這樣開心能夠再一次回到澎湖演出，來到澎湖總是可以感受到最美的陽光和沙灘，還有最新鮮的海鮮美食，每次都讓我們非常難忘。」偷偷預告演出：「這是我們精心挑選的特別的歌單要先給澎湖的觀眾們，因為不是有很多機會可以來，所以每一次的演出我們絕對都是卯足全力把一切獻給來看的人。」

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