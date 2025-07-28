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娛樂 最新消息

年下男友捲「黑道糾紛」遭革職 孫淑媚為愛辭電影女主角

連晨翔（右）在《拜六禮拜》意外捲入黑道糾紛害學生受傷。（華視、公視台語台提供）連晨翔（右）在《拜六禮拜》意外捲入黑道糾紛害學生受傷。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔在華視、公視台語台《拜六禮拜》意外捲入黑道紛爭，導致學生受傷、無法參加比賽，他也因此遭學校革職，陷入巨大的低潮。好不容易試鏡上電影女主角的孫淑媚，為了陪伴連晨翔，甚至決定辭演。

連晨翔飾演的「豪豪」因意外捲入糾紛，與黑道大打出手，不僅自己遍體鱗傷，連學生也受到波及。他分享，這場戲一路拍到半夜，拍攝前雖然事先排練、套招以避免受傷，但他認為「打人」的戲比「被打」更難演，因為一不小心沒對準位置，很容易讓對方受傷，壓力反而更大。

《拜六禮拜》即將迎來大結局，觀眾關心鍾欣凌飾演的「瑞秋」能否實現夢想？「世美」與「冠中」能否化解心結？「如如」與「豪豪」將走向何方？導演杜政哲攜手鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔等卡司，8月3日晚間10點播出結局，20:30將進行映前直播、23:00舉辦映後直播。

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