春風「讓我照顧你」超霸氣 郭書瑤爆乳說明真實關係

郭書瑤加盟「混血兒娛樂」記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「瑤瑤」郭書瑤加盟「混血兒娛樂」，她今天身穿爆乳戰袍出席記者會，宣布喜訊成為好友春風的小師妹，對於兩人緋聞頻傳，她透露再次澄清：「我之前喜歡的類型，你們不都知道是怎樣嗎？我應該不會變！」招認喜歡高帥型，「好的男生就是留一輩子，當朋友就好，我好像很容易被分手，不想因此好的男生就沒了。」

瑤瑤半年前歷經事業低潮，當時約滿的她打電話給春風談心，對於未來感到徬徨。沒想到春風聽了霸氣回應：「那你就來我們公司，讓我照顧你。」促成了這次的合作。

瑤瑤強調，春風真的是很好的朋友，不忘澄清：「媒體知道的事情跟現實有出入，我也不會叫他乾哥，我都叫他阿春。」

瑤瑤也表示：「我很感謝有春風這個朋友，在我低潮給我個方向，讓我來到這公司，我交了個不好看的履歷，老闆說，有事情就承擔，有問題就解決，我想說也是，就一起努力。」除了戲劇作品，瑤瑤也將發行新歌《易碎品》，回歸歌手身份。瑤瑤受訪也再次澄清感情現況，已經單身邁入第7年，這幾年雖然有約會對象，最後都無疾而終，招認很想要交男朋友。

