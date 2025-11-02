黃明志被爆毒品呈陽性反應 幫護理女神CPR搶救無效？爭議點一次回應

黃明志被大馬媒體指控毒品檢測呈現陽性反應，但經紀人表示目前警方尚未提出最終報告。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞創作歌手黃明志向來敢言，唱《玻璃心》也不怕得罪「小粉紅」，不過這次他捲入台灣「護理師女神」謝侑芯在吉隆坡的命案爭議，甚至被大馬媒體指控涉毒，在交保10多天後，他才終於在今（2日）做出說明，主要原因是他說目前已進入司法調查程序，所以沒有多說，也表示自己遭黑函勒索，另外被指稱毒品反應呈陽性，經紀公司也做出回應，事實真相如何，有待警方調查。

黃明志今天談到：「之前沒有回應，是因為案件還在調查，我們不可以透露案情。」外傳他被警方檢測毒品呈現陽性反應，又稱他發現謝侑芯在飯店浴缸昏迷後曾幫她做CPR，但是搶救無效。今天黃明志則在聲明中表示，當天報案，救護車遲到近一小時後才到達，質疑搶救效率。

請繼續往下閱讀...

對於被指控毒品呈陽性反應，黃明志經紀人發出聲明回應：「針對近日馬來西亞部分媒體報導，藝人黃明志（Namewee）之行為，目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人深感痛心與遺憾。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法