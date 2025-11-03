自由電子報
娛樂 星座

行走的炸彈 3星座情緒易炸裂一言不合就翻臉

3星座情緒易炸裂一言不合就翻臉。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕12星座當中，有些星座比較情緒化，不過脾氣來得快、去得快，以下是《自由時報》娛樂頻道整理出，「一言不合就翻臉」的3大星座，快了解到底哪裡踩到雷點，讓這3個星座的人勃然大怒。

☹第3名 獅子座

愛面子的獅子座覺得自己被批評或者被頂撞，立刻就會進入防禦狀態。獅子座翻臉的原因通常不是因為小處、細節，而是覺得「不尊重」。愛面子卻又不想失去風度的獅子座，只要覺得不受尊重，就有可能累積怒氣，一旦累積的怒氣達到臨界點，通常二話不說、直接爆炸，同時獅子座也會拉開彼此距離，冷處理彼此的關係。想要讓憤怒的獅子消氣，建議你態度誠懇的向他們道歉，獅子座會顧全大局，憤怒也會慢慢軟化，但是，如果想要硬碰硬，獅子的怒氣絕對震懾全場。

☹第2名 牡羊座

天生急性子的牡羊座，總是把情緒寫在臉上，只要覺得自己被挑釁或者有不公平的地方，就會立刻跳腳。想到什麼就說什麼的牡羊座，翻臉速度雖然快，但是也會很快消氣，他們的爆發通常是瞬間的，情緒發洩完畢之後就沒事，不代表想切割關係。另外，牡羊座可不會主動低頭，如果激怒牡羊座，趕快找梯子給他們台階下，說兩句哄哄他的話，就能被安撫。

☹第1名 天蠍座

很多人都說天蠍座很記仇、報復心強。其實那是因為天蠍座投入感情總是非常深，但不能忍受被他人誤會，這是他們的地雷。如果有不怕死的人，硬要挑戰天蠍座的底線，他們不會翻臉，但是會立刻讓現場氣氛瞬間冷凍。天蠍座的翻臉是最恐怖的，因為他們只要炸裂，就沒有回頭的可能，選擇決絕的離開，同時無法挽回，是最糟糕的狀況。天蠍座不是小氣的人，卻非常討厭被輕視，你不在意天蠍座，他的殘酷與切割絕對不可逆，因為這也是天蠍座保護自己的方法。

