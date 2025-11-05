黃明志親弟爆氣開嗆！千字文重砲蹭熱度「等真相出來別刪文」

黃明勵（右）寫下千字文為哥哥黃明志抱屈。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「創作鬼才」黃明志捲入「護理師女神」謝侑芯命案後失聯，今（5日）凌晨則現身大馬警局自首，而他的弟弟黃明勵也發表逾千字文，語帶激動反擊外界批評。黃明勵直言，看到許多人在「蹭熱度」，還有部分人等著看笑話，他因此揚言「等真相出來，希望這些人不要洗掉貼文和留言，到時他可以拿來做新MV的素材，這也是他們活著最高的價值了！」

黃明勵在文中回憶，9年前曾有業界人士偽造黃明志的WhatsApp對話截圖，誣指欠款害人收不到酬勞，導致黃明志形象受損，該業界人士甚至以低沉聲線錄製恐嚇語音訊息，最終卻未受追究。黃明勵感嘆哥哥面對誤會總選擇沉默，不願反擊也因此背負壞名聲，「他那種大男人主義作祟，以為不反擊綠茶叫做對女生憐愛。」

請繼續往下閱讀...

黃明勵進一步分析，哥哥黃明志只會選擇與「強權」對抗，對於網路酸民或過去的合作夥伴落井下石，反而懶得理會，他強調「如果你想蹭，他（黃明志）一定不會理你。」更列出3類「蹭法條件」包含女性可以編造酒店約會、弱者可盡情謾罵、前同事可趁機表態，「至少讓他認清多一個人，以後不會再麻煩你」。

黃明勵最後語氣轉冷，警告那些造謠與批評者不要事後刪文，「等到真相出來，希望這些人都不要洗掉自己寫過的貼文和留言，雖然不會收到任何A4（律師函），但至少他可以拿他們的文字來做新MV素材，這也許就是這些人活著最高的價值。」風波至今仍持續延燒。

黃明勵發聲全文：

看到很多人在蹭，

也知道很多人還在考慮如何蹭，

卻又苦無下手之處，

怕人家講自己吃相難看，

又或者到時他證實清白後自己會成為笑話，

我想給這些人講個故事，

你們可以參考參考，

然後想想可以怎麼蹭。

記得很清楚九年前發生了一件事，

當時在前公司開拍一支有趣的MV，

“他”是那首歌的詞曲創作人，

同時也負責那支MV的導演。

那支MV需要請大概二十幾個演員來參與演出（具體的數字忘了，大概是這個人數吧），

當時對接演員的負責人是一名在業界活躍的工作者，

也曾經參演過“他”的作品，

算是“業界朋友”......（人際交往單線條的“他”覺得是就是吧）

MV拍了大概兩天，

結果第二天爆發了演員被欠款的事，

演員們都在罵到底為什麼說好要出的錢會遲出？

負責人對演員們表示：

沒辦法啊，是“他”沒還錢，導致我出不到錢！

後來，

這名負責人還發了張WhatsApp Screenshot到演員的群組上，

顯示自己跟“他”的對話，

上面的對話大概就是負責人在責問“他”為何不出錢，

但“他”卻苦苦哀求“幫個忙”，

一副死皮賴臉要拖的樣子，

負責人已經“很負責”地向“他”追討但不果，

是“他”太過分想欠錢不還！

隨後一不做二不休，

負責人還把這個截圖發佈到了FB上，

很快就得到了不少原本就討厭他的同行留言攻擊，

說什麼“你還不了解他？” “他是這樣的啦...”什麼的。

但問題是：

1）負責出錢的人根本不是“他”，而是我前公司該項目的財務，所以任何崗位的工作人員根本不可能也不應該找“他”談這些（有業界常識的人都知道的）。

2）那Screenshot的WhatsApp對話，上面顯示著“他”的Profile Picture根本就不是當時“他”在使用的，“他”也從沒有使用過那張照片。

意思淺淺，

如果還看不明白，

我可以解釋一下：

這負責人當時用自己那假以亂真的PS技術做了一張WhatsApp對話，

想借用“他”在業界“不怎麼樣”的名聲，

造假了一面的對話記錄，

讓本來對負責人追討演出費用的演員們誤以為欠錢的壞人是“他”，

是“他”導致大家收不到錢！

（後來這負責人也證實了自己有寫劇本、做導演的天分，畢竟他也曾經為某盤拍攝廣告，是個不可多得的人財），

“他”知道這件事後，

馬上去質問負責人這他媽的“業界朋友”：

為什麼要害我？？？

結果那個負責人真的很好笑（其實是很可惡啦），

他在voice message中用那個TVB反派式的低沉嗓子發出了極具磁性、有震懾力的恐嚇，

恐嚇“他”如果再這樣逼問他，

就要#@@￥%#@%￥%#%￥......

講真的，他的廣東話太純，很多聽不懂，

大概記得是這樣的內容：

（咬牙切齒地廣東話）Wong Meng Zi...你以為你可以隻手遮天咩？我唔係你可以得罪得起嘅......

是那種把他當神經病來看的話蠻好笑也蠻可笑的講話方式，

當時我們劇組幾個人聽到了都笑翻了......

第二天，

這負責人就沒有再負責演員的部分了，

當然啦，

做出這種事誰還會繼續用他？

後來公司還是自己幫忙收掉他拉的屎，

捏著兩粒硬硬把MV拍完了，

作品流量非常高......

我記得這件事至今已經變成了一件“事實”，

這“事實”就算根本不是真的，

但人們的認知上是如此就是如此了。

這樣的話那位負責人呢？

不用負責自己做過的事嗎？

是的，

“他”就真的讓這件事過去了......

“他”就只是打開負責人的voice message讓我們幾個crew在那邊笑到亂了之後，就他媽算了不追究了......

我當時一直在想，

你他媽的名聲被這傢伙搞壞了，

息事寧人是sohai嗎？？？

（後來這人的造化也是奇特，但這不是重點，先不講）

講回“他”吧...

“他”對於這種事情，

這種別人損害“他”名譽的事，

常常就這樣算了......

尤其是女生來對他做這些事，

“他”幾乎沒有反抗的。

這種事更早以前發生過啦，

“他”也是不當一回事，

害“他”家人心驚膽戰“他”從此被冠上“渣男”頭銜，

名聲敗壞。

但我看是“他”那種大男人主義作祟吧，

以為不反擊綠茶叫做“對女生憐愛”，

就像現在台灣那個一直叫人去她的Telegram，

看她暴露不對是爆料的，

面對到這種咖小的蹭，

“他”也是不會回應什麼的。

可是有些人有些事，

“他”又很執著去反擊，

比如什麼黨什麼報什麼大公司的，

那是因為“他”認為這些本身就是強權，

這些來對付“他”就回激起“他”的反擊之欲啊！

但如果“他”認為你還很弱，

你去惹“他”、罵“他”、造謠抹黑“他”，

“他”可能連不爽都懶，

繼續回房間做歌，

歌詞裡面甚至都不會出現相關的人事物，

因為可能興趣都激不起來呢！

所以全篇重點整理來了！

如果你想要蹭的話，這些條件都可以輕易去蹭，“他”一定不會理你的：

1）女生，你們可以敢敢講“他”約你去Hotel、餵你吃藥、打你一炮、幫你打掉......但Alice那種他只會覺得好好笑。

2）弱者，如果“他”覺得你弱，你罵到几夠力“他”也是自動filter，所以那些網絡酸民基本不理。

3）曾經的朋友/共事過的人，這些人可能會因為某些課題或工作上的事而不爽“他”很久，至少這一次你的表態讓“他”認清多一個人，以後工作上就不會來麻煩你，可以幫“他”省到時間，所以落井下石“他”ok的，可以接受。

總之，一般網民對“他”造謠、抹黑什麼都可以，

“他”也不會對你怎樣的啦......

But，

如果等到真相出來的那一刻，

希望這些人都不要洗掉自己寫過的任何posting和comment，

雖然這些人不會收到任何A4，

但至少到時“他”可以拿他們的那些文字來做新MV的素材，

這也許就是這些人活著最高的價值了。

