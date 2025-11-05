自由電子報
娛樂 最新消息

（獨家）黃明志正牌女友長這樣 激似「越南林志玲」凌晨陪他投案

黃明志凌晨去警局投案，強調自己不會逃走。（翻攝自臉書）黃明志凌晨去警局投案，強調自己不會逃走。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕42歲的馬來西亞創作歌手黃明志，因涉入台灣網紅謝侑芯在大馬意外喪命事件，今（5日）凌晨已赴吉隆坡金馬警區總部投案，由於警方已申請延押，因此他必須在警局待到11月10日接受偵訊調查。

陪同黃明志前往警局投案的，除了律師之外，眼尖粉絲也發現，和他交往15年的女友Sarah也陪在身邊，Sarah外型清秀，曾被形容撞臉有「越南林志玲」稱號的越南女星海倫清桃，過去Sarah經常陪伴黃明志來台工作，因為她正是男友的造型師和化妝師，近日有部分網紅批評黃明志隱瞞有女友實情，其實他從未隱瞞，每次來台受訪都會被媒體問到何時計畫和女友結婚，另外他在社群也多次貼出女友和他員工一起出席活動的照片，只不過為了保護女友隱私，常會以貼圖遮住女友的臉。

黃明志（右）和女友相戀多年，也是他的造型師。（資料照，記者陳逸寬攝）黃明志（右）和女友相戀多年，也是他的造型師。（資料照，記者陳逸寬攝）

過去黃明志找過三上悠亞、明日花綺羅、蒼井空等日本AV女優拍MV，被問到會不會把持不住有遐想？他笑說每次拍MV女友也算是工作人員之一，都在旁邊，不可能有任何逾矩行為。但沒想到，這次謝侑芯以拍片討論之因到大馬和黃明志見面，在女友不在場的狀況下，果真出事了。

黃明志過去受訪曾和《自由時報》分享和女友結緣過程，「我拍電影向政府申請輔助金，一年都申請不到 ，覺得政府不公平，看種族給補助，電影圈拔刀相助，她在某個組織做造型化妝，寄信來說：『我可以免費做造型化妝。』就一起拍首部電影，我覺得她願意幫沒有錢的電影，滿公益的。」

一路走來，Sarah都是黃明志最佳後盾，不料這次他捲入謝侑芯命案疑雲，更跳出一些網紅爆料，指稱他和女生之間一些「不當連結」，接下來就看他是否能夠透過法律證明自己是清白的，而看到他將面對偵訊調查前，女友依舊陪在身邊陪他去投案，粉絲只希望這次他不要真的有做出傷透女友心的事情。

