娛樂 最新消息

3屁孩大鬧東京！超恐怖Ai短片竟來自台灣 Threads瘋傳嚇爆

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台灣恐怖短片《鳥居TORII》近期在網路爆紅，更奪下第一屆史上最狂Ai電影獎「The Dor Awards」第二名，以及國際Ai創作者平台Curious Refuge舉辦的年度Ai恐怖片大賽第四名。

《鳥居》觀光客白目行為獲共鳴。（發起日影視提供）《鳥居》觀光客白目行為獲共鳴。（發起日影視提供）

《鳥居TORII》以3個美國屁孩觀光客前往日本旅遊做為開場，三人興奮地大鬧東京，出現各種不禮貌的欠揍行為，不把禁忌當一回事，他們打賭穿過鳥居之門，卻不小心闖入靈異時空，慘遭恐怖鬼怪大肆懲罰。前半段輕鬆詼諧，嘴角失控笑看白目觀光客，沒想到劇情急轉直下，瞬間進入陰森可怖的氣氛，後半段各種日本風格的鬼怪傾巢而出，獵奇視覺令人大呼過癮。

《鳥居》以穿越鳥居將進入靈異世界為概念。（發起日影視提供）《鳥居》以穿越鳥居將進入靈異世界為概念。（發起日影視提供）

《鳥居》日本鬼怪恐怖到了極點。（發起日影視提供）《鳥居》日本鬼怪恐怖到了極點。（發起日影視提供）

Threads網友瘋傳，大讚「此片有毒！不小心就重複看了好幾次」、「竟然是台灣人的作品」、「無法分辨虛實，不敢相信全片都是用Ai做的」、「過鳥居進入百鬼夜行副本」、「好可怕！敲碗改編成電影」、「台灣的驕傲！」九把刀第一時間轉貼讚譽：「好厲害！來自台灣的Ai作品。」

《鳥居》美國屁孩言行生動有趣.。（發起日影視提供）《鳥居》美國屁孩言行生動有趣.。（發起日影視提供）

原來《鳥居TORII》來自台灣「發起日影視」Ai團隊，由近兩年於全球Ai競賽屢屢獲獎的導演曾敬懿（Danny Tseng）執導，搭配陳宇桓、陳宇桐組成的創作團隊「JS Twins」負責Ai視覺設計。導演曾敬懿分享創作這支作品的理念：「作品的靈感源自我前陣子前往日本嚴島神社時，對鳥居這一符號的強烈印象。既然鳥居是神聖的結界，那麼『結界的另一端，是否也可能存在著禁忌的異域？』這個念頭讓我延伸出一個結合信仰、禁忌與報應的恐怖故事。同時，我也觀察到近年在社群媒體上，許多外國旅客在日本遊玩時，出於無知或刻意，對當地文化表現出不尊重的行為。結合這兩個概念，催生出故事主軸。在風格上，採用偽紀錄片形式，手持鏡頭的真實感與粗糙畫質帶來的壓迫氛圍，是我非常喜歡的恐怖語言。」

《鳥居》偽紀錄片風格增添臨場感。（發起日影視提供）《鳥居》偽紀錄片風格增添臨場感。（發起日影視提供）

《鳥居》屁孩行徑讓人翻白眼。（發起日影視提供）《鳥居》屁孩行徑讓人翻白眼。（發起日影視提供）

負責Ai視覺設計的JS Twins則為影片注入年輕世代的想像力，他們表示：「導演給予我們極大的創作空間，讓我們自由發揮對於日本妖怪的恐怖想像。怪物的形象除了取材自我們從小對日本怪談的幻想，也融入了我們對詭譎與怪異的個人詮釋。三位主角則是與導演多次討論後，生成具有美式『屁孩』特質的角色。最終，所有的視覺設計，都是導演與我們共同挑選、打磨後的成果，凝聚出Ai創作團隊對於恐怖與文化詮釋的共同想像。」

《鳥居》屁孩觀光客大鬧東京。（發起日影視提供）《鳥居》屁孩觀光客大鬧東京。（發起日影視提供）

《鳥居》美國屁孩觀光客做出不禮貌的欠揍行為惹禍上身。（發起日影視提供）《鳥居》美國屁孩觀光客做出不禮貌的欠揍行為惹禍上身。（發起日影視提供）

