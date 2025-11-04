自由電子報
王子向范姜彥豐道歉！認「求償金超出負荷」：會與粿粿共同面對

王子介入粿粿、范姜彥豐婚姻，形象崩塌。（翻攝自臉書）王子介入粿粿、范姜彥豐婚姻，形象崩塌。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚，日前范姜彥豐大動作怒控粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌，多年來形象極好的王子也因該醜聞重挫事業，今（4）日晚間他發出聲明，慎重向范姜彥豐與粿粿道歉。

王子先是發出律師聲明函，強調並無神隱、拒不認錯或是拒絕協商等，而在事件爆出後，網路出現許多不實言論、照片或傳言，他也盼外界別再有不理性的謾罵及言論。

而隨後他也以個人名義發出近八百多字的文章，向范姜彥豐、粿粿道歉，內文裡說了5次對不起、3次抱歉，而精簡來說，王子承認了在粿粿和范姜婚姻存續期間有不當關係，曾當面道歉及談賠償但談不攏，現在公開再道歉，表示願承擔後果，但希望外界不要再以謠言做二次傷害。

王子全文：

錯就是錯沒有任何理由跟藉⼝，從⼀開始到現在我都是真⼼⾯對，在此風波發⽣前協商會⾯的時候，我有親⾃向范姜先⽣當⾯鞠躬道歉並多次商討賠償⾦額，我在此公開、慎重的再次向范姜先⽣與粿粿道歉，對不起。

在您與粿粿婚姻狀態尚存續的情況下做出了不好的⾏為，對您造成了傷害，我對您跟粿粿都非常的抱歉。⼀直以來我沒有逃避每⼀次協商我都誠⼼誠意毫無保留全⼒配合溝通，非常對不起，我這份道歉不夠即時，但當所有輿論鋪天蓋地的捲來，甚⾄裡⾯還夾雜許多不實、荒謬的報導跟網友爆料時，我真的不知該如何澄清，也不知道該怎麼澄清或是不是有必要澄清，因此這份聲明我⼀改再改，因為每天看起來，都有不同的事情要澄清⋯到今天我決定無論如何，最重要的事情就是⼀定要先跟您正式、公開的道歉。

其實在您公開此事前，我知道這件事情總有⼀天會被爆出來，因此我沒有逃避也不會逃避，作為公眾⼈物犯錯，我早晚必須⾯對社會檢驗。從⼀開始我找您⾒⾯協調時，每次與您的協商我都是真誠以對，我的對不起是真的，我的鞠躬也是真的，您跟立達老闆謝先⽣的問題，我也都⼀⼀回答，您們需要我提出⾃⼰過去為家⽗清償債務的相關證明，我也完整詳細的整理所有記錄，並在當天提供資料讓您⽅了解這個⾦額對我來說是超過負荷的，我真的毫無保留，全⼒配合溝通，因為這是我必須承擔的，也有跟您們協調能不能讓我分期付款，但可惜雙⽅共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起。

我知道犯錯就要付出代價這是我應得的，所有的責難我不會逃避，也會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決，真⼼感謝各界的關⼼與指正讓⼤家失望了對不起。抱歉讓我借⽤這則聲明拜託⼤家，我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像，甚⾄未來有可能對受害者們造成⼆次傷害，懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔，但不實的流⾔蜚語，拜託⼤家適可⽽⽌。

對於范姜彥豐先⽣與粿粿，我真的真的很抱歉。

—邱勝翊

在 Instagram 查看這則貼文

邱勝翊 王子（@prince_pstar）分享的貼文

