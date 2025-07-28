朴勳捲入《善良的他》三角戀 李棟旭遇情敵：又想殺我了吧

李棟旭、朴勳在《善良的他》是敵人，戲外是好朋友。（翻攝自JTBC臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由李棟旭、李聖經主演的黑幫浪漫喜劇《善良的他》日前登上Disney+ 收視冠軍，李棟旭在劇中的競爭對手朴勳登場，兩人雖然是情敵，不過戲外感情超好，完全就是好兄弟，甚至約好要一直合作。

《善良的他》最新劇情中情敵姜太勳首度登場，他與朴錫哲過往早就認識，卻在一次意外之後決定另創黑幫組織，並經營得有聲有色，甚至也喜歡上朴錫哲的初戀美英。朴錫哲這次在劇中展現鐵漢柔情，被挖出昔日曾為美英出氣，不惜痛毆霸凌美英的同學導致退學，又卯足全力要幫美英當上駐唱歌手，被導演宋海星誇讚，「史上最純情的流氓」。

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朴勳在《善良的他》中與李棟旭愛上同一人。（Disney+提供）

雖是情敵，不過李棟旭、朴勳原本就認識，才在戰爭電影《哈爾濱》飾演敵人，沒想到這次又要在《善良的他》飾演情敵，讓李棟旭開玩笑說：「他上次想殺了我，這次呢…應該也是想吧！」並透露隨著故事的發展，觀眾會越來越喜歡這兩人，朴勳則說一合作完《哈爾濱》之後就向李棟旭告白，「我之後還想要一直跟你合作」，後來得知《善良的他》開始選角後就積極爭取，果然雀屏中選，「我可以說就是為了李棟旭，才來演這部劇！」

李棟旭在《善良的他》中大飆演技。（Disney+提供）

李聖經在劇中化身人人都愛的美英，演技獲得各界誇讚，並多次在劇中自彈自唱，展現動聽美聲，她則歸功於是劇本太好，「光是看這個故事就讓人心動不已，自然而然就沉浸其中了，美英想要徹底擁抱一切，充滿真實的性格，不需要特別去揣摩，不需要刻意去演。」導演宋海星過往曾拍過《我們的幸福時光》、《多愛妳一天》等浪漫影劇，他提到拍浪漫劇最重要的部分，就是演員與角色的契合度、化學效應，「從這部分來說，《善良的他》可說是我受到所有演員幫忙下完成的作品，陣容非常完美」。《善良的他》全劇共14集，每週五固定於Disney+ 更新。

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