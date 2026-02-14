自由電子報
娛樂 日韓

CORTIS首登NBA寫歷史！台灣囝仔趙雨凡被球迷認親：我從新店來

〔記者廖俐惠／台北報導〕2026 NBA全明星週末（All-Star Weekend）在洛杉磯舉行，此次邀請韓國新生代男團CORTIS擔任表演嘉賓，也成為史上第一位受邀到NBA全明星週演出的韓團。不少台灣球迷飛到美國支持球賽，卻看到來自台北的JAMES趙雨凡，不停大喊「趙雨凡！我來自新店」尋找同鄉，笑翻不少網友。

CORTIS在NBA表演《FaSHioN》嗨翻全場。（法新社）CORTIS在NBA表演《FaSHioN》嗨翻全場。（法新社）

CORTIS在去年出道，聲勢從未降過，這次受邀登上NBA，先是搶先公開了新歌《YCC》，接著在台灣時間今天上午於名人賽登場，表演《GO!》、《FaSHioN》等夯曲，他們自出道以來幾乎都拿手持麥克風，「開麥聲」聽得一清二楚，展現超強的實力。成員MARTIN表示：「謝謝NBA邀請，能夠站在這裡表演，這真的是一個很大的榮耀。」JAMES則表示：「能夠站在名人賽真的是種榮幸，謝謝NBA邀請我們。」

CORTIS的老么安乾鎬（中）在NBA過17歲生日。（法新社）CORTIS的老么安乾鎬（中）在NBA過17歲生日。（法新社）

由於今天情人節剛好是老么安乾鎬的生日，現場竟然也安排慶生環節，邀請全場球迷、粉絲一起為安乾鎬唱生日快樂歌，這對17歲的安乾鎬來說絕對是相當難忘的生日，網友也直呼：「可以炫耀一輩子了！」

CORTIS穿上NBA湖人隊的球衣。（路透）CORTIS穿上NBA湖人隊的球衣。（路透）

台灣網友的反應也相當有趣，緯來主播、球評提及CORTIS，球評聽到《GO!》忍不住說：「這首歌我在家是用背的！」看來家中也有哈韓族。CORTIS在場邊也相當受到歡迎，一群球迷衝到洛杉磯去看球，結果遇到CORTIS，不停大喊「趙雨凡可以簽名嗎」，遺憾被JAMES婉拒。另外有網友大喊「我住新店」，因為JAMES正是在新店求學，希望能夠獲得關注，不過粉絲追趙雨凡，趙雨凡追的可能是林書豪；趙雨凡曾在求學時間透露，自己的偶像是林書豪，這次林書豪也有參加名人賽，讓全明星週難得飄出台灣味。

CORTIS的JAMES趙雨凡（左起）、安乾鎬、嚴成玹、MARTIN、金主訓首度受邀參加NBA一系列活動。（路透）CORTIS的JAMES趙雨凡（左起）、安乾鎬、嚴成玹、MARTIN、金主訓首度受邀參加NBA一系列活動。（路透）

CORTIS近期與NBA也頗有緣，他們與籃球動畫電影、由史蒂芬柯瑞跨界監製的《山羊巔峰》合作，獻唱主題曲《Mention Me》，首次為電影獻唱的CORTIS在今年NBA明星賽中場演出，站上世界最頂尖的籃球殿堂，《Mention Me》有望成為下一首風靡全世界的Kpop神曲。電影已經在台上映。

