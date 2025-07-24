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李小龍猝死細節曝光！舊愛丁珮激動駁餵毒

李小龍（右）當年猝死在丁佩的床上，噩耗震驚全球。（翻攝自微博）李小龍（右）當年猝死在丁佩的床上，噩耗震驚全球。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「一代武打巨星」李小龍1973年猝死在女星丁珮的香閨中，噩耗震驚全球娛樂圈，時隔超過半世紀，現年78歲的丁珮罕見現身說法，親上火線還原當晚的細節及真相，期間更激動反駁「毒殺」傳聞，反口控訴外界將一切責任推給她，「頭痛藥又不是我發明的，為什麼一定要賴我呢？」沉冤52年無奈萬分。

丁珮神近日作客香港節目《真相猜．情．尋》探討「李小龍猝死之謎」，起初她心情平靜、語氣哀傷，細數當年與李小龍相識的經過，並透露2人是透過鄒文懷介紹，甚至在首次會面時，李小龍的妻子蓮達也在場。丁珮坦言李小龍的魅力驚人，「整個世界都喜歡他，我不喜歡他不正常吧！」

丁珮沉冤52年，激動駁餵毒李小龍謠言。（翻攝自微博）丁珮沉冤52年，激動駁餵毒李小龍謠言。（翻攝自微博）

戀情期間，丁珮還負責幫李小龍打理服裝、髮型，在片場被親切地稱為「小龍女」；然而，李小龍猝逝丁珮的香閨噩耗曝光後，輿論風暴席捲而來，她在一夕之間成為全民公敵，同時承受莫大壓力，一直躲在家裡不敢出門，還曾半夜逃離住所避開媒體，她難掩激動情緒表示「說我給他吃什麼毒藥……頭痛藥又不是我發明的，為什麼一定要賴我呢？」

面對外界傳言多年不止，丁珮質疑全世界都在嫉妒她能得到李小龍，卻也無奈表示「我其實不想得到他...」她強調一切是李小龍主動追求，也感謝對方曾經深愛過自己，「人家說我不好，但他覺得我好！」始料未及的是，這一段橫跨半世紀的情感糾葛，仍在今日掀起餘波。如今，丁珮選擇挺身站出來說話，她不為自己翻案，只為讓歷史聽見她的聲音。

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