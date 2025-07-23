安芝儇喝茫笑出豬叫聲 解放素顏全網驚呼：像隋棠

安芝儇近日因素顏狀態清新自然，而被網友稱讚神似隋棠。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職全明星賽熱鬧登場，場上球星拚戰、場邊啦啦隊女神雲集，讓觀眾目不暇給。不過，最讓粉絲嘴角失守的畫面，竟是出現在賽後的「下班時刻」。台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」的韓籍成員安芝儇和「Mingo」朴旻曙在賽事告一段落後搭高鐵南下，回到宿舍竟開啟一場「素顏派對」，意外曝光的模樣引爆網友熱烈討論。

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」韓籍成員朴旻曙。（資料照，記者胡舜翔攝）

朴旻曙近日分享兩人下班後的生活片段，畫面中她與安芝儇換上舒適家居服、臉上不見精緻妝容，徹底進入放鬆模式。隨著微醺氛圍漸濃，兩人越聊越嗨，安芝儇甚至笑到發出「豬叫聲」，讓朴旻曙嚇得大叫：「妳是誰！」網友紛紛留言，「今晚的宿舍像綜藝節目現場」、「小安的豬笑聲太魔性了啦」、「素顏還是正爆，好像隋棠耶」、「像隋棠一樣自帶女神光」。

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安芝儇酒後素顏的狀態在網路上引起熱議。（翻攝自Threads）

此外，原本在高鐵上小憩的安芝儇回到宿舍宛如充飽電，白背心搭配寬鬆長褲，披頭散髮現身鏡頭，一看到正在拍攝立刻驚慌遮臉，讓一旁朴旻曙笑翻直呼：「豬現在是哭？還是在笑」。儘管素顏無修，安芝儇自然不做作的模樣獲得不少網友大讚，直說她是「不用濾鏡也能發光的仙女」。

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