安芝儇久違解放猛料 辣穿比基尼挺出「渾圓美胸」震撼萬人

安芝儇憑藉甜美臉蛋籍姣好身材擄獲大批粉絲的心。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台鋼雄鷹韓籍啦啦隊員安芝儇擁有甜美外型及魔鬼身材，有著「最強外掛」的封號，來台後迅速圈粉，經常透過社群分享生活的她，日前久違曬出一組比基尼辣照，立即吸引大批網友湧入朝聖。

安芝儇久違曬出比基尼辣照。（翻攝自IG）

安芝儇在IG上傳一系列度假美照，可見她身穿一套粉紅色花紋的泳裝，戴著墨鏡慵懶地坐在躺椅上，傲人雙峰呼之欲出，絕美直角肩與性感鎖骨令人稱羨，白皙肌膚吹彈可破，纖細小蠻腰也讓人目不轉睛，大方展現火辣身材曲線及優美的體態線條，整體散發出女神般的清新氣質與從容自信。

請繼續往下閱讀...

事實上，安芝儇過去曾曬出一套粉白條紋相間的連身泳裝，雖然凹凸有致的身材讓網友讚譽有加，但同時也被不少人吐槽，「她的泳裝都挑得好醜」、「泳裝大扣分」。而這次她隔了許久再次曬出比基尼照，貼文曝光短短1天就吸引3.6萬人按讚，網友紛紛留言大讚，「小安身材一直最讚」、「哇！小安不吝嗇給粉絲，內在美、外在美的福利」、「夏天到了，就喜歡看小安消暑！」

在 Instagram 查看這則貼文 안지현

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法