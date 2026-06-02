你今天耍廢了嗎？6/2「懶惰節」野比大雄最愛節日 《哆啦A夢》官方也發文慶祝！

《哆啦A夢》的鐵粉們都記得，6月2日這天是「無所事事日」或稱「游手好閒日」。（翻攝自官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕6月2日當然要理直氣壯地耍廢一下！畢竟這可是野比大雄的「專屬大日子」。每年到了這一天，日本《哆啦A夢》官網都會發文慶祝，希望大家能忙裡偷閒，給自己一個「偷偷耍廢」的小確幸時間，就算是只有1小時、幾十分鐘都好！

在《哆啦A夢》原作中，大雄因為羨慕每個月都有節日放假，唯獨6月什麼都沒有，所以使用特別用道具創造了一個「懶惰節（ぐうたら感謝の日）」，規定這天全國人民都不准工作、不准讀書，大家一起盡情耍廢！

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日本《哆啦A夢》官網都會發文慶祝6/2懶惰節。（翻攝自官網）

結果不但爸爸不上班、媽媽不做家事，連員警醫師也被強制不能服勤，造成天下大亂。大雄只得撤銷這個節日。最後，讓哆啦A夢都忍不住感慨萬千「給大家添了這麼多的麻煩」。

大雄為了想合法耍廢，自創懶惰節。（翻攝自官網）

雖然故事最後沒有「創假」成功，但不少《哆啦A夢》的鐵粉們都記得，6月2日這天是「無所事事日」或稱「游手好閒日」，即便為了生計沒法真的不上班，也不會忘了在個人社群發文慶賀，像是「今天不當大雄，我當『大雄的加強版』：連呼吸都嫌累」、「哆啦A夢也管不到我！6/2 國際懶惰節：躺平才是正經事。」、「大雄欽定！6/2「懶惰節」終極指南：一定要廢得理直氣壯？」

注意到了嗎？中文官網的6月月曆，6/2是紅字唷。（翻攝自官網）

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