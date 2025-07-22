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（影）威爾史密斯將演出俠盜列車主角 是AI還真的？

網路上流傳一段影片，顯示威爾史密斯將演出《俠盜列車手：聖安德列斯》。（翻攝自YouTube）網路上流傳一段影片，顯示威爾史密斯將演出《俠盜列車手：聖安德列斯》。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕《俠盜列車手：聖安德列斯》真人版預告片近日曝光，好萊塢巨星威爾史密斯以男主角身分曝光，且從目前發布片段當中，可見處處充滿動作元素。但也有人懷疑這只是AI生成的影片。

看起來栩栩如生的畫面，很難讓人相信是AI生成。（翻攝自YouTube）看起來栩栩如生的畫面，很難讓人相信是AI生成。（翻攝自YouTube）

威爾史密斯真的是《俠盜列車手：聖安德列斯》男主角嗎？其實這部預告是透過AI生成的偽造作品。昨（21）日網路上出現一段名為「GTA：聖安列斯 預告片（2025）」的影片，並加上超吸睛的標題：我們又來了。這部影片吸引大量關注，截至目前為止已經獲得超過2萬3千次觀看。

威爾史密斯本人正在度假。（翻攝自YouTube）威爾史密斯本人正在度假。（翻攝自YouTube）

可惜的是，這部預告片是由AI合成，雖然創作者很細心的把細膩之處也製作得栩栩如生，不過，這仍是一支概念影片，也不是官方正式宣布的片段。

目前威爾史密斯並未透露自己是否會飾演《俠盜列車手：聖安德列斯》電影，他本人正在國外度假。

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