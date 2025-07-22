百萬VTuber Ironmouse是誰？為何影響力強大

在YouTube頻道擁有131萬訂閱、Twitch有230萬訂閱的VTuber Ironmouse。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在YouTube頻道擁有131萬訂閱、Twitch有230萬訂閱的VTuber Ironmouse究竟是誰？為何有這麼多人喜歡她？她的真實身分是一名波多黎各裔美國虛擬部落客，特色在於嗓音具歌劇風格、說話詼諧幽默，深受網友喜愛。

Ironmouse虛擬造型是個粉紅色雙馬尾，小惡魔少女，外型十分可愛。近日她近日宣布結束與經紀公司Vshojo合作，原因是經紀公司拖欠15萬美元（約新台幣1473.4萬元），掀出經紀公司資金管理不善等重大問題。

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Ironmouse結束與VShojo合作，除了代表結束長期關係之外，拖欠的款項如何支付及其它與公司運作的秘密是否會曝光，是外界關注焦點。

Ironmouse最初的夢想是成為一名歌劇演員，但健康狀況迫使她改變計畫。（翻攝自YouTube）

雖然一般人可能不認識Ironmouse，但她是虛擬直播界響叮噹的人物，她從2017年開始嶄露頭角，外界僅知她罹患變異性免疫缺陷（CVID），所以只能在家裡靠氧氣維持生活。這也是她選擇透過「虛擬串流媒體」應對長期疾病並發揮創造力的一種方式。

Ironmouse最初的夢想是成為一名歌劇演員，但健康狀況迫使她改變計畫，因此她透過生動活潑的虛擬角色圓夢。在接納自己身體具備健康問題的同時，網路及虛擬角色也成功地轉移外界對於「她是誰」的好奇，她高亢激昂歌聲也吸引了那些雖然不瞭解她的過去，卻欣賞她才華的人們。

Ironmouse從直播開始就一直隱瞞自己的真面目。沒有人知道她的長相，這個選擇不僅是為了保守秘密，也與她的健康需求以及她在公眾形象和私人生活之間劃定的界線密切相關。

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