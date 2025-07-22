（影）百萬VTuber宣布離開經紀公司 掀起連環離職潮

在YouTube上有131萬訂閱的VTuber Ironmouse，是相當出名的虛擬偶像。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在YouTube上有131萬訂閱的VTuber Ironmouse今（22）日宣布離開經紀公司Vshojo，原因是公司虧欠她及慈善機構50萬美元（約新台幣1473.4萬元），引起她強烈不滿。Ironmouse除了在YouTube坐擁百萬訂閱，在直播平台Twitch更有高達230萬訂閱，在她離開經紀公司之後，也掀起直播主離職潮。

Ironmouse是全球最受歡迎的虛擬部落客，昨（21）她宣布離開前東家Vshojo，原因為公司拖欠她本人及慈善機構50萬美元，她也在YouTube頻道宣布這項消息。Ironmouse宣布離開Vshojo之後，接連又有數名網紅也紛紛跟上腳步，宣布解除與Vshojo合作。

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Ironmouse是一名波多黎各裔美國虛擬部落客，2017年8月首次亮相，她的虛擬身分有著粉紅色的頭髮，外表像是個小惡魔，但嗓音高亢，富歌劇風格，講話亦相當詼諧有趣。

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