館長登央視雙手上演消失術 網嘲：只有嘴巴可以

中國官媒《央視》引用館長言論，但卻霧狀馬賽克他手臂上的刺青，引起網友訕笑。（翻攝自嗶哩嗶哩）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢日前赴中國旅遊，花式讚嘆中國，不但荷包賺得滿滿，近日言論也受到中國認可，登上官媒央視。近日館長在國民黨活動上稱「台灣96％是中國人」，這段話被中國官媒《央視》引用，不過在畫面上，館長雙手標誌的刺青卻變成模糊一片，令人感覺嘲諷感滿滿。

台灣民眾早就習慣館長身上滿滿的刺青，不過，中國可不一樣，央視引用館長言論時，把他手臂上滿滿的刺青都打上馬賽克，被網友嘲笑是「隱形的翅膀」。

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「館長X中國國民黨 全國青年工作總會青年論壇」，館長陳之漢。（本報資料，記者王藝菘攝）

館長日前出席國民黨中央黨部舉辦的「青年沙龍論壇」，與國民黨主席朱立倫同台發言，期間除了強調「我們都是中國人』，更表示「為什麼要當美國人的狗？」，這段話簡直說進央視心裡，立刻引用至正式新聞畫面。

央視覺得館長說的話中聽，但對他手臂上招牌刺青卻沒法接受，刻意打上霧狀馬賽克，中國網友轉發後，忍不住酸諷：「新概念手臂」、「這個打碼笑得我肋骨痛」、「隱形的翅膀」。

館長對於《央視》引用他的言論並將他的雙手都馬賽克到快消失，於直播中回應：「我可以理解，這是人家的法律嘛」，強調自己並不介意，更很驕傲地說：「14億人應該有一小部分注意到我了」。

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