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娛樂 最新消息

統神寶山買房漲75％！全款付清登記老婆名下「現值3500萬」

統神近期宣布加入成人影音平台。（記者胡舜翔攝）統神近期宣布加入成人影音平台。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕知名實況主「統神」張嘉航近期宣布加入成人影音平台，今為新節目宣傳露臉受訪，談及日前入住新竹縣寶山鄉某聯排住宅社區一事，他表示當初這間房子購入價格近2000萬元，根據實價登錄，目前已上漲至約3500萬元，漲幅超過75%。

統神近期宣布加入成人影音平台。（記者胡舜翔攝）統神近期宣布加入成人影音平台。（記者胡舜翔攝）

不少網友猜測，統神選擇寶山定居，可能是因為老婆003娘家在新竹。對此統神未正面回應，但透露該房產是以全額付款購買，完全無貸款，且登記在老婆名下，也就是說房子100%屬於對方，還補一句：「漲得最兇的不是寶山，是竹北啦！」顯見對房市行情相當關注。

先前因評論黃子佼事件遭封殺，導致部分廠商撤出合作，統神坦言目前直播收入已從過去月入60萬的高峰掉了一半，但他樂觀以對：「我是覺得蠻慘的，不過人生就是這樣。」談到加入成人影音平台合作內容，他也不避諱表示喜歡「成熟型」女生，「我只看臉，身材不重要，林志玲那種我最愛。」

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