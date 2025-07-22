笑看「佩德羅多重宇宙」 導演揭《驚奇4超人》設定地球828祕辛

艾邦摩斯貝克許（左起）、佩德羅帕斯卡、凡妮莎柯比、喬瑟夫昆恩除了演出《驚奇4超人：第一步》，也將一同現身《復仇者聯盟：末日之戰》。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕漫威新片《驚奇4超人：第一步》雖是經典角色回歸，卻並未設定在熟悉的主宇宙之中。導演麥特夏克曼接受本報專訪時表示：「我們知道，這4位角色是高調的公眾人物，不可能隱藏在暗處。如果他們真的存在於主宇宙，觀眾一定會問：『薩諾斯來襲時他們去哪了？』」

該片設定在多重宇宙之一的「地球828」，導演夏克曼透露數字命名是為了向漫畫《驚奇4超人》共同創作者之一傑克科比的生日致敬，這個決定不僅讓角色有了獨立敘事空間，也讓新觀眾不必擔心「進場前要先惡補MCU」。

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導演麥特夏克曼直說看《驚奇4超人：第一步》之前不需要多做功課，希望影迷享受其中。（漫威影業提供）

導演夏克曼表示，知道有些觀眾會有「看漫威電影像是得做功課」的顧慮，「但這部片完全獨立，不需要背景知識就能理解、享受。」不過他也強調，對忠實粉絲來說，《驚奇4超人：第一步》仍藏有與漫威電影宇宙的巧妙連結，並將在下一部《復仇者聯盟：末日之戰》（第5部復仇者聯盟電影，片名暫譯）中正式交棒給羅素兄弟。

佩德羅帕斯卡片約不斷，影視作品被戲稱是「佩德羅的多重宇宙」，正好《驚奇4超人：第一步》也有多重宇宙主題。（漫威影業提供）

由於飾演「驚奇先生」的佩德羅帕斯卡片約不斷，網友更戲稱他的影視作品為「佩德羅的多重宇宙」，導演夏克曼笑言：「我還第一次聽到這個說法，但佩德羅近期確實穿梭於不同宇宙與類型之間，剛好我們這部片也剛好呼應多重宇宙主題。」

夏克曼補充，片中設定於1960年代的復古未來世界，將帶給觀眾耳目一新的視覺體驗，同時也提供一個「全新入口」進入漫威世界，從零開始認識「漫威第一家庭」，從另一個宇宙，寫下他們的第一步，「我真的非常期待觀眾看到這部電影的反應！」《驚奇4超人：第一步》將於明天（23日）在台上映。

（專訪全文完）

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