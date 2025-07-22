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娛樂 最新消息

《靈異教師》「神眉」回來了！暌違30年推全新動畫版

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕暑期動漫戰線宣布開打！首波主打便是改編自90年代人氣漫畫、漫畫系列累計發行量超過2900萬冊的《靈異教師神眉》，暌違近30年，再度推出全新動畫版，引爆粉絲期待！

《靈異教師神眉》「神眉」老師為救學生小廣，解除「鬼手」封印對抗邪靈。（Hami Video提供）《靈異教師神眉》「神眉」老師為救學生小廣，解除「鬼手」封印對抗邪靈。（Hami Video提供）

《靈異教師神眉》全新版本延續原作主線，描述擁有驅魔「鬼手」的熱血教師鵺野鳴介「神眉」，為保護學生們與各種邪靈展開對抗，並邀來原聲優置鮎龍太郎演出男主角神眉，熟悉的聲音讓人瞬間回到童年黃金年代，置鮎龍太郎也驚喜表示：「還能以鵺野身份與觀眾見面，真的像作夢一樣！」

《靈異教師神眉》全新動畫版播出後，日媒評論指出，製作團隊對原作的愛可從細節中體現，如重現經典台詞「鬼之手封印解除！」、人物關係和主題精神的忠實還原，成功滿足老粉絲情懷又能吸引年輕觀眾關注。

《靈異教師神眉》新版海報。（Hami Video提供）《靈異教師神眉》新版海報。（Hami Video提供）

新版精美的作畫與升級的恐怖元素則吸引不少新一代的粉絲，社群上有人認為「妖怪的噁心程度令和規格，嚇得人後背發涼！」尤其九十九之足之蟲附身小廣、玉藻使出妖狐幻化人形術等片段的驚悚張力，令觀眾印象深刻。《靈異教師神眉》在Hami Video上線。

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