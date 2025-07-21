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這是孩子的媽？卡莉怪妞抱9個月大嬰兒 宣告產後復出嗨翻萬人

卡莉怪妞又唱又跳，嗨翻現場萬名粉絲。（ASOBI SYSTEM提供）卡莉怪妞又唱又跳，嗨翻現場萬名粉絲。（ASOBI SYSTEM提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕東京原宿發跡的日本娛樂品牌ASOBISYSTEM，昨天（20日）在日本千葉海濱幕張展覽館舉辦創社18週年的大型音樂祭「ASOBIEXPO 2025」，吸引1.2萬名粉絲到場，而去年生完小孩後的卡莉怪妞，也正式宣告復出，笑說：「沒想到會有這麼一天！」

卡莉怪妞做出《Fashion Monster》的招牌動作。（ASOBI SYSTEM提供）卡莉怪妞做出《Fashion Monster》的招牌動作。（ASOBI SYSTEM提供）

卡莉怪妞根本看不出是孩子的媽。（ASOBI SYSTEM提供）卡莉怪妞根本看不出是孩子的媽。（ASOBI SYSTEM提供）

卡莉怪妞身為公司大前輩，作為壓軸登場，以夯曲《Fashion Monster》揭開序幕，在光影交錯的舞台效果下，讓全場萬名觀眾為之瘋狂。這是產後復出的首次舞台演出，對於能夠重新站上舞台，卡莉怪妞表示，演出前真的是相當緊張，更提到當年與公司簽約時，就曾跟社長約定就算結婚生子還是想繼續唱，當時不以為意的她，沒想到自己的人生真的走到這個境界。

卡莉怪妞產後復出，狀態恢復得超好。（ASOBI SYSTEM提供）卡莉怪妞產後復出，狀態恢復得超好。（ASOBI SYSTEM提供）

她首次公開演出全新單曲《KURU KURU HARAJUKU》，自評是出道以來最尖銳的一首作品，以前衛電氣風格展現挑戰精神，宣傳照更帶著現在9個月大的小孩一起拍攝，卡莉怪妞笑說：「卡莉怪妞變成組合了呢」。接下來除了一連串的音樂祭演出，她同時加碼宣布將於10月25日在LINE CUBE SHIBUYA舉辦個人專場。

卡莉怪妞還抱著孩子拍宣傳照。（ASOBI SYSTEM提供）卡莉怪妞還抱著孩子拍宣傳照。（ASOBI SYSTEM提供）

最後在安可曲《PONPONPON》中，公司所有藝人驚喜合體，在卡莉一聲「一起玩吧！」的呼喊下，讓現場玩的不亦樂乎。活動尾聲也預告2026年6月將續辦《ASOBIEXPO 2026》。卡莉怪妞最新數位單曲《KURU KURU HARAJUKU》也已經在各大音樂平台上架。

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