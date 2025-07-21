劉德華、梅艷芳經典重返大銀幕！杜琪峯8月率銀河班底來台

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕國家影視聽中心今年邀請香港重量級導演杜琪峯來台，於在8月1日、2日兩天與影迷互動，國影中心也將放映多部經典名作，喜歡港片的粉絲千萬不能錯過。

國家影視聽中心邀請香港知名影評人卓男作為策展人合作重磅推出主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」。（國家影視聽中心提供）

1996年成立的銀河映像以創新精神挑戰既有類型的框架，重新解構黑幫、警匪、喜劇等類型片，並在導演杜琪峯、編劇韋家輝的領軍下打造如《黑社會》（2005）、《PTU》（2003）等多部經典之作。成立將近30年的銀河映像，至今已推出六十餘部作品，不但在香港本地電影具有重要地位，亦入選各大國際影展，深獲國際影迷喜愛。

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紀錄片《無涯：杜琪峯的電影世界》能了解極具視野與魄力的電影作者杜琪峯。（國家影視聽中心／Fortune Star Media Limited）

此次「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」主題節目選映19部銀河映像製作的電影，並分為3個子單元：「峯迴路轉」集中九部由杜琪峯執導的作品、「雙劍合璧」是杜琪峯與韋家輝的聯手的五部作品，「系出銀河」選映了五部銀河映像出身的導演之作，以及額外一部以杜琪峯為主角的紀錄片，全面呈現杜琪峯與銀河映像的多層次樣貌。

「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」主題節目選映十九部銀河映像製作的電影，圖為《鎗火》。（國家影視聽中心提供）

《鎗火》（1999）、《黑社會》是「杜氏電影作者風格」的五星必看電影，還有鄭秀文、梅艷芳和張栢芝主演的搞笑古裝劇《鍾無艷》（2001），當年劉德華以精壯武僧扮相轟動一時的《大隻佬》（2003），與2003年因SARS、社會事件頻傳，香港陷入灰暗時期所拍的勵志之作《柔道龍虎榜》（2004）等等。

鄭秀文、梅艷芳和張栢芝主演的搞笑古裝劇《鍾無艷》。（國家影視聽中心／Fortune Star Media Limited）

香港陷入灰暗時期，杜琪峯所拍的勵志之作《柔道龍虎榜》。（國家影視聽中心／Fortune Star Media Limited）

其中，《一個字頭的誕生》（1997）、《鎗火》（1999）、《黑社會》、《黑社會以和為貴》（2006），這四部片特別以膠卷放映，過去曾在電視看過這些經典港片的觀眾，更能在大銀幕欣賞作品細節、感受故事氛圍。主題節目向觀眾展示銀河映像電影多面向的同時，另外選了一部以杜琪峯導演為拍攝主角的紀錄片《無涯：杜琪峯的電影世界》（2013），可以進一步從客觀的角度，了解這位極具視野與魄力的電影作者。

「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」將放映當年劉德華以精壯武僧扮相轟動一時的《大隻佬》。（國家影視聽中心／Fortune Star Media Limited）

導演杜琪峯將在8月1日、2日兩天，率領銀河核心創作班底，包括編劇游乃海、銀河映像總監朱淑儀、影評人登徒、編劇陳慧也將現身與觀眾面對面交流。8、9月放映期間安排多場影人映前映後分享，還有8月23日週六《我左眼見到鬼》的戶外放映、以及9月7日週日舉辦編劇游乃海的大師講堂。精彩系列活動，歡迎影迷粉絲加入本中心會員購買會員限定任選6張票990元，單場會員票180元。更多相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官方社群。

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