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娛樂 最新消息

孫淑媚參加同學會遭劉品言嘲諷 尷尬想逃...大咖閨密挺身相救

孫淑媚（左）在《拜六禮拜》參加同學會被劉品言嘲諷，尷尬得只想趕緊逃離現場。（華視、公視台語台提供）孫淑媚（左）在《拜六禮拜》參加同學會被劉品言嘲諷，尷尬得只想趕緊逃離現場。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕孫淑媚在華視、公視台語台《拜六禮拜》於同學會上受到同學劉品言的各種嘲諷，讓鍾欣凌、丁寧看不下去，不僅替孫淑媚出氣，也在電台節目向她道歉，三位閨密終於解開心結。其中劉品言出現在同學會的橋段，讓視視瞬間飆到0.72，在女性觀眾間引起高度討論。

劉品言在《拜六禮拜》於同學會狂酸孫淑媚。（華視、公視台語台提供）劉品言在《拜六禮拜》於同學會狂酸孫淑媚。（華視、公視台語台提供）

孫淑媚（右）在《拜六禮拜》於同學會後與閨密丁寧（左）、鍾欣凌在電台節目上哭著和好。（華視、公視台語台提供）孫淑媚（右）在《拜六禮拜》於同學會後與閨密丁寧（左）、鍾欣凌在電台節目上哭著和好。（華視、公視台語台提供）

劉品言劇中對孫淑媚各種冷嘲熱諷，這讓孫淑媚尷尬得只想趕緊逃離現場，幸好鍾欣凌、丁寧挺身相救，三人也在電台節目上哭著和好。丁寧坦言拿到劇本時，就知道這場戲不能拍太多次，就怕情緒會潰堤，因此拍攝時會不斷想著世美這個角色的軟弱處，以及她帶給彼此的傷害。

另外，鍾欣凌在發現李李仁對太太楊晴的心意後，決定放下對他的情感，也好好跟前夫周詠軒攤牌。鍾欣凌表示，當角色瑞秋在家裡看著信，對前夫說再見時，其實也是在向過去的自己說再見，因此拍攝時總感覺到這場戲的情緒很強烈，對瑞秋而言，要下的決心更大。

王品澔（左）在《拜六禮拜》即將入伍，與葛丞因行程問題大吵一架。（華視、公視台語台提供）王品澔（左）在《拜六禮拜》即將入伍，與葛丞因行程問題大吵一架。（華視、公視台語台提供）

另一方面，好不容易排除萬難在一起的「曉健」王品澔與「文樂」葛丞，卻在曉健即將入伍前大吵一架。王品澔坦言自己認為友情與愛情同樣重要，如果是既定行程，一定會提前讓另一半知道，或是邀請對方一起出遊。而葛丞卻笑說剛看到劇本時，完全無法理解文樂在氣什麼，因為自己反而比較像曉健一樣大而化之。不過葛丞也表示，假如對方完全沒有留時間給自己，他會先了解是否所有行程皆已提前安排好，而後續如果有彌補其他行程，他就完全可以接受。

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