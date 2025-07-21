楊謹華自招久未量體重「老公從沒嫌胖」 喊話：不要為難自己

楊謹華最愛肉鬆口味的蛋捲。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾、實習記者鄭毓昕／台北報導〕楊謹華擔任蛋捲品牌代言人，今（21日）出席記者會透露，自己最愛肉鬆口味的蛋捲，鹹甜交織的口感最吸引她，其次則是花生、抹茶。被問到代言食品是否擔心體重上升？她直言：「當然會，畢竟還是要工作。」笑說已經很久沒量體重了。

楊謹華先前因員工旅遊期間吃太好，被大家猜測有孕，她忍不住笑回：「只是吃太多啦！」不過近期因拍戲，會讓自己上緊發條，「平常沒工作的時候，會稍微放鬆一下」，她也坦言，已有一段時間沒站上體重計，但並非不想面對，坦率說：「不要為難自己，抓一種感覺，畢竟跟自己相處四十幾年了，我應該抓得出來。」

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楊謹華日前被猜測有孕，但本人澄清只是吃太多。（記者潘少棠攝）

談到老公對她體態的看法，楊謹華甜蜜笑說：「他從來沒有說過『妳胖了』，但我知道自己真的有點胖，所以我會問：『我是不是有點胖了？』他都會回：『不會啊！都一樣。』」被虧求生慾極強。若有一天老公真的說她胖，她笑說自己會反問：「怎麼說？到底哪個部分？說出來我們好好討論一下、溝通一下，讓我自我檢討。」她也透露，老公相當關心她的身體，最常對她說的就是：「不要太累。」

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