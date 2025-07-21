力拚今年破三千萬大關！雲林「雲西海洋音樂祭」7／26、27大咖雲集

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣今年上半年度觀光人次突破2000萬，看中暑假觀光，縣府7月26、27日將在四湖三條崙海水浴場舉辦「雲西海洋音樂祭」，邀請玖壹壹、告五人等藝人接力表演外，更響應永續，規劃百人淨灘活動，還有超過200攤市集，歡迎鄉親共襄盛舉。

雲西海洋音樂祭7月26、27日在三條崙海水浴場盛大舉行。（記者李文德攝）

縣府文觀處統計，去年雲林縣觀光人次約2093萬人次，不過今年1至6月已達2129萬3780縣內觀光人次，提前突破去年紀錄，更是創下雲林縣歷年觀光人次佳績，將力拚今年底前突破3000萬人次。

請繼續往下閱讀...

文觀處長陳璧君表示，連辦7屆雲西海洋音樂祭，今年將邀請告五人、羅時豐、原子邦妮、玖壹壹、傻子與白痴等藝人、樂團表演，更有夏日音樂派對、兒童清涼水樂園、SUP、風翼水翼體驗，青天風箏DIY體驗，

陳璧君指出，今年響應永續環保理念，舉辦百人淨灘活動，更將邀請藝術家陳玄茂、虎科大休閒遊憩系師生團隊攜手國際沙雕師周聖強將海廢打造「海廢咖啡吧」，現場更帶來沙雕表演Live秀，讓民眾了解永續的重要性。

現場將有國際沙雕師周聖強的沙雕LIVE秀。（記者李文德攝）

文觀處表示，除強大的表演卡司陣容，豐富活動外，2天活動匯聚柴語錄IP主題市集、斗六藝文潮市集、高雄良い日、西螺東南夜市等攤商，組成200家攤位，讓民眾吃喝玩樂一次滿足。

雲林縣長張麗善說，活動2天將在三條崙海清宮、箔子寮喔熊藝術村設置Moovo公共自行車臨時站點，2天高鐵雲林站也有交通接駁車，民眾可多加查詢「慢遊雲林」、文觀處臉書專頁資訊。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法