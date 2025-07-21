晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

力拚今年破三千萬大關！雲林「雲西海洋音樂祭」7／26、27大咖雲集

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣今年上半年度觀光人次突破2000萬，看中暑假觀光，縣府7月26、27日將在四湖三條崙海水浴場舉辦「雲西海洋音樂祭」，邀請玖壹壹、告五人等藝人接力表演外，更響應永續，規劃百人淨灘活動，還有超過200攤市集，歡迎鄉親共襄盛舉。

雲西海洋音樂祭7月26、27日在三條崙海水浴場盛大舉行。（記者李文德攝）雲西海洋音樂祭7月26、27日在三條崙海水浴場盛大舉行。（記者李文德攝）

縣府文觀處統計，去年雲林縣觀光人次約2093萬人次，不過今年1至6月已達2129萬3780縣內觀光人次，提前突破去年紀錄，更是創下雲林縣歷年觀光人次佳績，將力拚今年底前突破3000萬人次。

文觀處長陳璧君表示，連辦7屆雲西海洋音樂祭，今年將邀請告五人、羅時豐、原子邦妮、玖壹壹、傻子與白痴等藝人、樂團表演，更有夏日音樂派對、兒童清涼水樂園、SUP、風翼水翼體驗，青天風箏DIY體驗，

陳璧君指出，今年響應永續環保理念，舉辦百人淨灘活動，更將邀請藝術家陳玄茂、虎科大休閒遊憩系師生團隊攜手國際沙雕師周聖強將海廢打造「海廢咖啡吧」，現場更帶來沙雕表演Live秀，讓民眾了解永續的重要性。

現場將有國際沙雕師周聖強的沙雕LIVE秀。（記者李文德攝）現場將有國際沙雕師周聖強的沙雕LIVE秀。（記者李文德攝）

文觀處表示，除強大的表演卡司陣容，豐富活動外，2天活動匯聚柴語錄IP主題市集、斗六藝文潮市集、高雄良い日、西螺東南夜市等攤商，組成200家攤位，讓民眾吃喝玩樂一次滿足。

雲林縣長張麗善說，活動2天將在三條崙海清宮、箔子寮喔熊藝術村設置Moovo公共自行車臨時站點，2天高鐵雲林站也有交通接駁車，民眾可多加查詢「慢遊雲林」、文觀處臉書專頁資訊。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中