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娛樂 最新消息

31歲男星殘殺16歲女友 成中國首位被判死刑的藝人

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星張藝洋，2022年時與16歲的女友發生感情糾紛。他一氣之下用折疊刀殺害了女友，隨後也試圖自殺獲救，法院以「故意殺人罪」判處張藝洋死刑，成為中國演藝圈第一位被判處死刑的藝人。

張藝洋以故意殺人罪遭判死刑。（圖／翻攝自微博）張藝洋以故意殺人罪遭判死刑。（圖／翻攝自微博）

張藝洋2021年時與當時僅15歲的女友交往，隔年女友因故提出分手，但張藝洋無法接受而發生嚴重爭執，遂以折疊刀殺害女友，造成女友張女左側頸動脈、頸靜脈、氣管與食管斷裂，大量血液堵塞血管，導致窒息死亡，隨後張藝洋拿走女友手機，回家換上便服，並在一間酒店企圖用同一把折疊刀自殺，被服務人員發現後送醫獲救，後續展開的訴訟過程中，張藝洋被以「故意殺人罪」判處死刑，雖然他曾上訴仍被駁回，維持原判，並在2024年12月18日執行。

中國陝西省咸陽市法院近日公布張藝洋被判死刑。（圖／翻攝自微博）中國陝西省咸陽市法院近日公布張藝洋被判死刑。（圖／翻攝自微博）

至此張藝洋也成為中國演藝圈第一位被判處死刑的藝人，眼尖網友則發現，目前張藝洋所飾演的電影仍在院線中，且殺害女友當日還曾發布影片，聲稱「無論以後怎樣，我都會不顧一切去愛他」，讓網友感到毛骨悚然，並且交往時女方才15歲，也讓網友認為張藝洋或許有戀童傾向。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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