河正宇叫女粉絲「春藥、便器」 遭韓網炎上道歉了

河正宇認失言道歉。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕玩笑開太大？韓國影星河正宇幫粉絲取綽號，包括「春藥」、「便器」等等，遭到韓網炎上。河正宇今天（21日）透過公司Workhouse Company發出聲明向粉絲道歉，表示已經親自聯繫粉絲道歉，強調未來會更加注意自己的言行。

河正宇叫粉絲「便器」，女粉絲似乎也傻眼。（翻攝自theqoo）

河正宇幫粉絲取綽號為「催淫劑」。（翻攝自theqoo）

現年47歲的河正宇日前在社群上與粉絲互動，有粉絲詢問「姓崔要取什麼綽號」，河正宇竟回應「催情劑」（春藥），接著姓「邊」的女網友詢問，河正宇則回答「便器」，連這位網友似乎都有些無言，表示「歐巴…」當然這些對話全被截圖放上韓國論壇。

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網友紛紛表示，「有夠髒」、「無聊當有趣」、「都快50的人了」、「噁心死了」、「怎麼跟個國中生一樣」、「這些老男人在公開社群上跟粉絲開這種低級的黃色笑話」、「還有人說河正宇很有趣？」、「請問你都幾歲了啊」、「當男演員真爽欸」、「這麼大的年紀做這種事，真是可悲」。

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