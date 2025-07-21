大咖歌王陪愛妻抗癌 「一打二」上工心情曝光了

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王羅文裕策展的「野孩子生活節」上週末在臺北市客家文化主題公園登場，為期兩日的活動湧進數千人參與盛會，他身負重任，此次破例不參與演出，笑說：「我帶著二寶一起上工，邊玩樂邊工作啦。」此外，Ozone以客語演唱夯曲，讓千名粉絲驚艷。

羅文裕策展野孩子音樂節。（台北市客家文化基金會提供）

「野孩子生活節」以家庭生活為核心的價值，羅文裕表示很開心能再度為都會的爸媽們辦家庭活動，「臺北客家文化主題公園就在我家附近，我非常熟悉，因此策展生活節活動對我而言，像是由我的日常生活，走進另一個日常生活，感覺在家辦派對，很輕鬆自在。」

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羅文裕的愛妻剛生完第三胎，意外確認乳癌2期，全家積極抗癌，羅文裕分享平日的週末，一家人會野餐或是野營，「這次辦活動則是帶著更多的家庭來這兒同歡，期望大家在吃喝玩樂中感受更多的客家文化。」

羅文裕邀請Ozone參與野孩子音樂節。（台北市客家文化基金會提供）

羅文裕邀請Ozone參與野孩子音樂節。（台北市客家文化基金會提供）

活動另一亮點是Ozone現身，Ozone表示很開心受邀演出，看到現場很多親子一起參與，覺得有能力帶給別人快樂，是一件很有成就感的事；提到客家文化，哲言與煥鈞都對油紙傘印象深刻，煥鈞還參加過客家街舞比賽，就是以油紙傘跳舞，文廷與祖安異口同聲大讚客家小炒好吃，子翔則喜歡薑絲炒大腸，佳辰最愛客家粄條。

在出道將滿三週年前夕，Ozone團員搶先分享成長感言：「即將三年了，覺得蠻不可思議的，不管是我的兄弟們，或是我們的O.A.O. ，希望可以跟粉絲們一起過三週年生日，還有更多的週年，我們一起前往更多還未解鎖的地方，期許大家一起留下美好的回憶！」

來自美國的歌手Justin與Musa驚喜演唱客語歌曲《種樹》、與J HALL樂團熱唱客語歌曲《尞天穿》感受活潑多元的客家文化，J HALL並首唱新歌《夢馬》、熱唱組曲《跳樓機＋最長的電影＋背對背擁抱》，再以英語與慕尼克音樂學院演唱《Treasure》，台下掌聲如雷。

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