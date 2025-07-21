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劉宇寧太炸了 開唱完帶妝續攤直播吸1600萬人觀看

劉宇寧穿著這套黑白的閃亮舞台裝帥氣不無，但連兩天都被拱脫掉。（翻攝自網路）劉宇寧穿著這套黑白的閃亮舞台裝帥氣不無，但連兩天都被拱脫掉。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔記者娛樂頻道／綜合報導〕劉宇寧寵粉無極限，昨（7月20日）完成深圳兩場「劉宇寧的2025巡迴演唱會」，儘管正逢台風夜，暴雨來襲，他仍如約登台，以超高完成度的演出與近3萬名觀眾共度風雨之夜，不僅以36首超飽滿歌單炸翻現場，還在台上承諾粉絲會續攤開直播。

劉宇寧第二場演唱會後帶妝直播，短短數十分鐘，1600萬人在線觀賞。（翻攝自網路）劉宇寧第二場演唱會後帶妝直播，短短數十分鐘，1600萬人在線觀賞。（翻攝自網路）

劉宇寧從網紅歌手一步一腳印，跨界演戲自《長歌行》、《一念關山》、《折腰》、《書卷一夢》，一路走到萬人大舞台，路途的艱辛，卻也吸粉上千萬，人氣逆天。

劉宇寧此次演唱會，無論硬體細節還是內容安排，皆顯露出「全為粉絲設計」的誠意。演唱會主辦單位貼心準備防水雨衣、薑茶、毛巾等應急物資，保障粉絲觀演安全與體驗。

而劉宇寧第二場演出帶病上陣，自曝一早起來就腹瀉不斷，但演出過程依舊氣場全開。他一連獻唱《天問》《無心生大夢》《紙片人》《走馬》等金曲及OST代表作共36首，還首唱未發行新歌，帶來超過三小時的高能演出，令現場歌迷直呼「值回票價」。

接連兩天演唱會劉宇寧都被粉絲拱脫掉，讓他自嘲終於知道為何自己的粉絲應援色是「黃色」了，雖然嘴巴這樣說，他還是從善如流的脫掉白色長版外套，露出縷空的黑色衣服，讓粉絲尖叫不斷。

最令人驚喜的是，他巧妙將《書卷一夢》的情懷延伸到舞台，不僅安排劇情短片銜接，更首度公開演唱主題曲《紙片人》，還現場致敬搭檔女主李一桐。這場堪稱「跨次元售後」的巧思，讓不少劇粉感動落淚。

演唱會時結束前，他和粉絲約定，聽不夠的等一下我再補，第二場演出剛落幕，他便身著舞台裝、未卸妝即登上直播間親切的和粉絲互動。他在直播中笑稱：「知道很多人搶不到票，我就帶妝開直播唱一首送給你們」。短短數十分鐘，直播即湧入逾1600萬人觀看。

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