《超人》蟬聯北美雙週冠軍 全球票房突破4億美金

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩打造的全新《超人》，上週末（7月18至20日）在北美繼續以驚人的票房表現稱霸電影市場，再以5720萬美金（約台幣16.81億元）蟬聯週末票房冠軍，上映10天北美票房達到2.35億美金（約台幣69.06億元），表現亮眼。

《超人》全球票房正式突破4億美金。（華納兄弟提供）

《超人》票房的絕佳表現也推動片商華納兄弟以13.2億美金（約台幣387.94億元）登頂北美年度票房市佔第一，華納今年已有6部電影開片拿下票房冠軍，領先所有競爭對手，並累計9個週末冠軍。同時，華納更是今年唯一一間有5部作品開片突破4500萬美金（約台幣13.22億元）的電影公司。

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海外市場方面，《超人》上週末再進帳4520萬美金（約台幣13.28億元），在國際票房累積1.71億美金（約台幣50.25億元），全球票房正式突破4億美金（約台幣117.56億元）來到4.06億美金（約台幣119.32億元）。台灣方面，粗估全台票房突破台幣6800萬。《超人》全台持續上映中。

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