（連線報導）漫威最聰明佩德羅戲外自嘲笨！隱形女頂孕肚直喊「超現實」

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕漫威暑假鉅獻《驚奇4超人：第一步》今（21）日舉行國際線上記者會，「漫威第一家庭」陣容「驚奇先生」佩德羅帕斯卡、「隱形女」凡妮莎柯比、「霹靂火」喬瑟夫昆恩、「石頭人」艾邦摩斯貝克許等人一同現身，佩德羅被讚片中角色因聰明而很酷，當場自嘲「但佩德羅很笨」，更笑說自己會接演全因被導演麥特夏克曼的女兒收服。

喬瑟夫昆恩（左起）、佩德羅帕斯卡、艾邦摩斯貝克許、凡妮莎柯比正忙著宣傳《驚奇4超人：第一步》。（漫威影業提供）

漫威影業總裁兼製片凱文費吉和導演夏克曼今率領主要演員一同出席，戲裡戲外都有孕在身的凡妮莎直說第一次和費吉及導演夏克曼討論到她飾演的「蘇」時，就對角色充滿熱情，「當時提到『懷孕的超級英雄』的概念我真的很興奮，而在拍攝期間我頂著一個孕肚，那種感覺很超現實。」

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佩德羅帕斯卡（左）和凡妮莎柯比在《驚奇4超人：第一步》除了拯救世界，還要學著當父母。（漫威影業提供）

凡妮莎表示費吉和導演夏克曼都非常支持角色被呈現得如此複雜、有力量、同時又充滿溫暖與慈愛，「那正是我認為女性本質的樣貌，所以這其實是很具挑戰性的，我真的非常在乎這個角色，能夠演出她是一種榮幸」。

凡妮莎柯比在《驚奇4超人：第一步》飾演的隱形女既複雜、有力量、同時又充滿溫暖與慈愛。（漫威影業提供）

佩德羅在片中飾演的李德經歷了許多高潮與低谷，既是地表最聰明的人，也經歷某種失落，同時努力適應成為新手爸爸。他直說最喜歡角色的反差感，「他非常聰明，對於複雜的科學公式、世界乃至宇宙的運作方式游刃有餘，但卻完全不知道該如何理解家庭、愛這類更複雜的情感公式。」

佩德羅帕斯卡（左）和凡妮莎柯比在《驚奇4超人：第一步》相當恩愛。（漫威影業提供）

由於戲外還沒當爸，佩德羅說除了靠想像，也很感謝導演夏克曼一路引導他，更開玩笑說其實是導演的女兒讓他接演的，「她賣我一杯檸檬水，我就被收服了！」就連凡妮莎都說被導演的女兒啟發，讓佩德羅笑說「她的參與感真的很強！」

佩德羅帕斯卡在《驚奇4超人：第一步》是全世界最聰明的人，戲外自嘲很笨。（漫威影業提供）

電影的「復古未來風格」視覺風格令人驚豔，但凡妮莎認為故事核心仍「為人父母」，「這部電影從一對父母的焦慮開始，寶寶即將降臨，而這個寶寶成為整部電影的核心，也成為了我詮釋蘇的靈魂所在，我不斷透過劇本、其他演員，甚至那個寶寶去發掘她的本質。有時如果我們演偏了，寶寶就會把我們拉回來。」

雖然自嘲比角色笨很多，但佩德羅也形容角色核心是「當一個人聰明到某種程度時，他在人際互動上反而像個小孩。」他說李德會說錯話、無法理解場合氛圍，甚至不知道該如何表達自己的痛苦。「我試著透過這樣的特質，創造出一些獨特的小行為模式。但對我來說，他是一個高度的情感依附者，如果沒有家人，他無法運作，他會被自己的大腦困住。」

凡妮莎柯比形容小寶寶是《驚奇4超人：第一步》的核心。（漫威影業提供）

費吉也表示，對於漫威電影宇宙來說，《驚奇4超人：第一步》是第37部電影，但它也是他們第一部真正獨立成宇宙的作品。「我們常用麥特的一句話來形容這部片『不用做功課』，你只要看這部電影前10分鐘，就能了解《驚奇4超人》的一切，他們是一個家庭，他們是人類，他們有情感、有缺陷，他們彼此相愛，也渴望幫助他人。」

凡妮莎也說，片中寶寶誕生的那一幕對她來說非常特別，「拍攝的時候非常特別，整個過程也很難忘。在一部超級英雄電影裡，被完全允許去呈現那樣的情感真的太棒了！」佩德羅則期待觀眾看到的電影末段高潮，「我記得我們所有人曾經聚在一起跟導演麥特開會，因為這些場景是分段拍攝的，那時候，我們全體都哭了，所以我真的等不及想看到最後成品的呈現！」

《驚奇4超人：第一步》本週三（23日）搶先全美在台上映，預售票持續熱賣中。

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