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張員瑛猛秀「小蠻腰」太辣 網驚：屁股蛋被看光

張員瑛身材比例完美，令人羨慕。（翻攝自X）張員瑛身材比例完美，令人羨慕。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣女團IVE張員瑛日前隨團登上歐洲大型音樂節，昨曬出一連串多張美照，可見她在後台擺出各種姿勢撩粉，身材比例非常好，只是網友不自覺發現其中兩張裙擺下方「有亮點」，狂吸網友目光。

張員瑛曬出美照驚見臀部露一半。（翻攝自X）張員瑛曬出美照驚見臀部露一半。（翻攝自X）

IVE日前登上大型舞台，全程Live Band編制，帶來近一小時的不間斷演出，實力超群，站穩K-POP女團代表地位；只是張員瑛短褲疑似穿得太短，引來網友直呼「有些暴露到讓人擔心」，原來照片中她的臀部若隱若現，簡直就要被看光。

在活動後台，張員瑛似乎開心過了頭，穿著引來網友熱議，不過粉絲依舊力挺她的華麗妝容，搭配亮麗長髮，簡直像人間洋娃娃一般，令人羨慕。

這次IVE除了透過「Lollapalooza Berlin」，昨又登上「Lollapalooza Paris」舞台，30日還會在「2025 Coupang Play Series」比賽中場站上表演舞台，持續釋放K-POP女團的絕佳魅力。

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