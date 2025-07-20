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娛樂 最新消息

Hey! Say! JUMP連續16年奪冠 單曲傳遞思念愛人哀愁

Hey! Say! JUMP發行最新單曲《encore》。（avex taiwan提供）Hey! Say! JUMP發行最新單曲《encore》。（avex taiwan提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本人氣男團Hey! Say! JUMP推出最新單曲《encore》，發行首週以20.5萬張的銷售成績勇奪「日本Oricon公信榜單曲週榜」冠軍寶座，是他們連續35張單曲獲得Oricon單曲榜冠軍，達成連續16年奪冠的壯舉。

同名主打歌《encore》為成員伊野尾慧主演之日劇《平行世界的夫婦：死去的"我與妻子"的真相》主題曲，傳達對摯愛之人的思念與淡淡哀愁。

Hey! Say! JUMP發行最新單曲《encore》。（avex taiwan提供）Hey! Say! JUMP發行最新單曲《encore》。（avex taiwan提供）

常透過社群和粉絲交流的Hey! Say! JUMP，成員高木雄也終於正式開設個人IG，成為團內最後加入社群平台的成員。

高木在首則貼文上傳一張在昏暗環境中拍攝的自拍照，並附上「#自我風格 #夜晚時光」等標籤，展現出獨特而隨性的個人魅力，火速引發粉絲熱烈回應。Hey! Say! JUMP最新單曲《encore》在台發行中。

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