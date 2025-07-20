拍A片賺很大？ 日本前AV女優曝殘酷數字

前AV女優「たかなし亜妖」出面揭露日本成人界想拿到高報酬的秘密。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕拍A片到底能賺多少錢？是不是所有的AV女優都賺很大？日本前AV女優「たかなし亜妖」出面揭露日本成人界想拿到高報酬的秘密，更戳破一部片能賺數百萬的謊言。

たかなし亜妖表示，如果有「星探」在街上向長相出眾的女性說拍A片能賺大錢，那都單純只是話術，雖然成人圈有傳聞指出作為單獨主角就能獲得豐厚的報酬，不過這並非實話。

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只有稍微具備知名度的女演員、藝人或者寫真女星轉戰成人圈，才有可能拿到高報酬。（翻攝自X）

「只有稍微具備知名度的女演員、藝人或者寫真女星轉戰成人圈，才有可能拿到高報酬，這種比例非常少」たかなし亜妖指出，大多數AV女優是領固定月薪，即使出席活動，單場所得大約落在1萬日圓（約新台幣2千元）左右，並不算「高收入」。

有些人說「拍一部AV就能拿3百萬日圓（約新台幣60萬元）」的都是AV圈子的特例，能拿到這麼多錢的人一定是曾經當過女演員、藝人或者是寫真女星轉行，而且也限「轉戰」時才能拿這種數字，因為當下有話題，比較出名的片商願意砸錢投資，一但銷量不好，更換合約的時候就可能價格暴跌，有些人甚至在換約時月薪被砍個100～150萬日圓（約新台幣20～30萬元）都是常見的事。

AV女優拍的AV銷量不好，更換合約的時候就可能價格暴跌。（翻攝自X）

如果是素人出身的單獨主角，除了拍片之外，參加活動根本賺不到錢，還有可能佔用了拍片的檔期，整個月只能用「窮忙」形容。根據日本新法，女優在簽約1個月內不能拍片，拍完片的4個月內不能上架，たかなし亜妖表示，雖然法律出發點是保護被偷拍、強迫的女性，但對職業AV女優也有很大的影響。

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