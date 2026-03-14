迎春分、種好運！12 生肖「補財補氣」種類眉角要抓對…

春分陰陽對半、二氣平衡，對於想要「補運」「轉運」的生肖來說，是種下好運、布局2026財氣的最佳時機點！（中央社／武陵農場提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕下週五（3/20）將迎來「春分」，命理專家提點，春分，古稱「日中」、「日夜分」，是24節氣中最重要的節點之一，這一天，太陽直射赤道，白天與黑夜等長，陰陽二氣達到一年中最完美的平衡狀態，對於想要「補運」「轉運」的生肖來說，更是種下好運、布局2026財氣的最佳時機點！

專長幸運命理的菲菲老師進一步分析，從個人運勢的角度來看，春分是一個「校準」的契機，把春分能量落實在生活層面，可以從三個面向來看：

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【3大面向．生活校準】

◎事業：春分是盤點上半年計劃的最佳時間點。年初設定的目標，經過兩個月的執行，現在到了檢視成效的時候。做得順的，可以趁勢加碼；卡住不動的，該調整就調整。春分的平衡能量，最適合做出不偏激、不冒進的穩健決策。

◎財運：春分代表「收支平衡」的啟示。可以趁這一天檢視第一季的財務狀況 例如：哪些開銷是多餘的，哪些投資是需要繼續持有的，哪些款項該收還沒收。把財務理順了，接下來的財路自然就通了。

◎人際：春分的陰陽平衡提醒我們「付出與接收要對等」。過去幾個月，如果一直在付出卻沒得到回饋，或是只接受別人的好意卻忘了感謝，春分這一天就是調整關係天平的好時機。

➤鼠│吉言迎吉運，有些話放在心裡就好！

· 本月運勢核心：表達能力增強，想法容易被聽見，但也需注意言談分寸。

· 春分種好運：種下「善言」的種子

· 具體做法：春分當天，主動稱讚三個人：家人、朋友、同事皆可。感受對方收到讚美時的笑容，然後把這份溫暖記在心裡。這一整年，每當要說重要的話之前，先想起這個笑容。

➤牛│別怯步，抓進新機會很重要！

· 本月運勢核心：穩定中見成長，按部就班即能有所收穫，但新機會出現時莫因保守而錯失。

· 春分種好運：種下「嘗試」的種子

· 具體做法：春分當天，做一件平時不會做的小事，例如：換一條路回家，聽一首未曾聽過的樂曲，品嘗一道陌生的菜餚。感受這微小的不同所帶來的新鮮感，提醒自己，這一年偶爾也要跨出熟悉的疆界。

➤虎│放下壓力，機會就在轉角處！

· 本月運勢核心：責任感強，容易獲得信任，但也需注意莫給自己過大壓力。

· 春分種好運：種下「放下」的種子

· 具體做法：春分當天，選一件始終掛懷卻無力掌控的事，寫在紙上，折成小船，讓它在水流中緩緩漂遠。輕聲告訴自己：「能做的都已做了，餘下的交給時間。」

➤兔│心平氣和，機會悄悄到來！

· 本月運勢核心：身邊出現新的人事物，需要多些耐心去瞭解。

· 春分種好運：種下「耐心」的種子

· 具體做法：春分當天，選一件平日容易心浮氣躁的事。

例如：排隊、等人、塞車，用意以平靜的心去面對。體會「不急，其實也沒什麼」的那份從容。

➤龍│傾聽，是領導力的展現！

· 本月運勢核心：領導力展現，易成團隊核心，但需留意傾聽他人意見，避免一意孤行。

· 春分種好運：種下「傾聽」的種子

· 具體做法：春分當天，邀一位朋友或同事深談，刻意讓自己多聽少說。聽完後復述一遍對方的意思，確認自己真正理解。將這份感受銘刻於心，今年需要決策時，先喚起這一次傾聽的記憶。

➤蛇│謹慎，打開財庫雷達！

· 本月運勢核心：財運機會浮現，但也需分辨哪些該留、哪些該放。

· 春分種好運：種下「分辨」的種子

· 具體做法：春分當天，整理錢包或皮夾，清掉不必要的卡片與過期收據。一邊整理一邊默念：「該留的留下，該放的放手。」

➤馬│睜大眼，正財就在你身邊！

· 本月運勢核心：正財穩定，生活平順，但也需留意新的可能性。

· 春分種好運：種下「看見」的種子

· 具體做法：春分當天，走一條素未行經的路回家，細看沿途風景。感受「換一條路，看見不一樣」的那份新鮮與開闊。

➤羊│愈從容，財富磁吸力愈強！

· 本月運勢核心：才華人脈皆有發揮空間，但需留意自我期許過高帶來的壓力，量力而行方能長久。

· 春分種好運：種下「從容」的種子

· 具體做法：春分當天，刻意放慢做一件事的節奏，無論是喝茶、走路還是寫字，都比平時慢上半拍。感受慢下來之後，心反而更清晰的奇妙體驗。今年壓力大的時候，記得找回這份從容。

➤猴│專注，掌握合作機會！

· 本月運勢核心：合作機會出現，但也需分辨哪些值得投入。

· 春分種好運：種下「專注」的種子

· 具體做法：春分當天，選一件一直想做卻總覺得沒時間的事，設定計時器，專心做十五分鐘。不受手機干擾，不想其他雜務，只是純粹地投入這件事。感受「一次只做一件事」所帶來的踏實與寧靜。今年面對各種機會時，先想起這份專注的力量，心定了，答案自會浮現。

➤雞│細心處理人際關係的平衡！

· 本月運勢核心：身邊出現支持者，但也需留意關係的平衡。

· 春分種好運：種下「平衡」的種子

· 具體做法：春分當天，想想最近誰曾幫助自己，用一通電話、一則訊息或一份小點心表達感謝。讓善意在人與人之間流動起來。

➤狗│放過自己，走得更穩更遠！

· 本月運勢核心：責任心強，勇於承擔，但需留意太過追求完美反而讓自己疲於奔命，適度放過自己，路才能走得長遠。

· 春分種好運：種下「寬容」的種子

· 具體做法：春分當天，回想一件過去對自己太過嚴苛的事，然後對著鏡子說一句：「這樣已經很好了。」把這份寬容自己的感覺記在心底，今年累了的時候，用它來療癒自己。

➤豬│靈感要落實，才會帶財！

· 本月運勢核心：靈感湧現，想法豐富，但也需分辨哪些可以落地。

· 春分種好運：種下「落地」的種子

· 具體做法：春分當天，選一個最近浮現的點子，寫下實現它的第一個步驟。不必想得太遠，只要第一步。

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

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☆民俗說法僅供參考☆

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