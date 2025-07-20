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娛樂 最新消息

剛唱完五月天！家家不藏了 最想掰了「她」：工作太緊繃

家家之前為五月天唱開場。（相信提供）家家之前為五月天唱開場。（相信提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕家家日前擔任五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會開場嘉賓，並宣告自己的全新演唱會「月部落 Fly to the Moon」將於9月27日Legacy Taipei登場，此外也驚喜與文慧如夢幻聯動，首度同框合唱新專輯的開門之作《再見那個誰》。

聊到近期有沒有想跟哪個誰說再見？家家也坦言，想跟過去工作狀態下容易緊繃的自己說再見，以前面對任何事情都太一板一眼、過於生硬，現在會保持適當的鬆弛感，就會發現其實事情一點也不複雜，家家說：「Chill一點，更貼近真正的我。」

家家、文慧如再度合作。（相信提供）家家、文慧如再度合作。（相信提供）

家家和文慧如繼6年前的《不想認輸》之後，再次推出外剛內柔的歌曲，家家透露當時一聽到demo就直呼：「我很喜歡這首歌！」而且在編曲之後更是讓人驚艷，不只歌曲灑脫、也很有家家的個性。

家家將舉辦演唱會。（相信提供）家家將舉辦演唱會。（相信提供）

全新演唱會「月部落 Fly to the Moon」是她與歌迷們久別重逢的溫馨聚會，家家表示：「等了六年的新專輯演唱會，希望能跟很多的好朋友相遇，期待大家來跟我一起唱新歌！」

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