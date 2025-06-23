才奪15個排行冠軍 女歌手被攻擊身材12字霸氣回應

〔記者陳慧玲／台北報導〕靈魂美聲歌手家家最近才以新專輯《你給我的》在各大排行榜勇奪15項冠軍，日前擔任她音樂總監的五月天瑪莎也送上她夢寐以求的無線麥克風為她的好歌聲加持，不料近日又有網友攻擊她身材，家家也做出回應。

靈魂美聲歌手家家。（記者陳奕全攝）

家家談到：「評論有好有壞，我不認識他們，選擇無視便罷了。好的鼓勵我會記得，並且感謝，有些不友善的評論，就當作他們不理解而擅作的謠傳與惡意。我很放鬆，就好好開心的聊天，而我態度就是這樣，不用太嚴肅，不用給他人造成壓力為首。」

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儘管遭受不理性攻擊，但家家表示：「至於闢謠我還是一笑置之，喜歡誰都好，至少他不會傷害我。」另外對於身材再被拿來當話題批評，家家霸氣回應：「我的胖，人盡皆知，不必太驚訝！」

許多網友則為家家抱不平，安慰她，有人說：「到底胖在哪裡？」家家還幽默回應：「深深的腦海裡。」也有網友誇家家唱歌超好聽，「批評妳體型幹嘛，傻眼！」另有網友安慰她：「家家很美，不要理那些心醜的人。」

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