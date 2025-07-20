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娛樂 最新消息

訪問一半麥克風出狀況！池昌旭暖男手「神救援」超加分

池昌旭時隔近兩個月再度來台。（記者王文麟攝）池昌旭時隔近兩個月再度來台。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國男神池昌旭繼5月在高雄擔任韓流盛典「KT POP」主持人後，時隔近兩個月再度來台，為代言品牌站台；他今（20）在粉絲簽名會前接受台媒訪問，沒想到現場主持人麥克風不聽話，狂發出「吱吱聲」，池昌旭見狀試圖遞麥給她，暖心行為很加分。

池昌旭此行受保養品牌之邀，下午帥氣亮相，面向四面八方讓攝影記者拍攝，獲讚帥臉「零死角」，更應媒體，比出愛心，態度非常親切，他說：「雖然今天台北下著雨，但內心十分開心。」

池昌旭帥臉「零死角」，大方比出臉頰愛心。（記者王文麟攝）池昌旭帥臉「零死角」，大方比出臉頰愛心。（記者王文麟攝）

連續兩年和代言合作的他，表示品牌標榜不只注重外貌，內在同樣很重要，對此深感共鳴；由於拍攝期間需要長時間帶妝，池昌旭分享自己屬於敏感肌，常需要休息，品牌效果很好。

聊到上次在高雄擔任主持人，池昌旭大讚工作新穎，尤其要站在許多粉絲面前，覺得「緊張又新鮮」，此行粉絲簽名會辦在台北，池昌旭說：「來過很多次（台北），是相對放鬆的環境。」開心無論做什麼，粉絲都很喜歡。

池昌旭回憶上次在高雄吃的美食。（記者王文麟攝）池昌旭回憶上次在高雄吃的美食。（記者王文麟攝）

問到這次抵台，最想做的事，池昌旭回憶上次在高雄吃火鍋、逛夜市，大嗑雞排，也很愛大腸麵線，只是這次行程忙碌，不曉得能否全部吃完；池昌旭更直接秀台語「水啦」、中文「棒棒的」，表示要向粉絲多學幾句中文。

池昌旭下半年將有Disney+新劇《操控遊戲》開播。（記者王文麟攝）池昌旭下半年將有Disney+新劇《操控遊戲》開播。（記者王文麟攝）

此外，戲約不斷的池昌旭下半年將有Disney+新劇《操控遊戲》開播，而他和孫藝真、NANA主演的影集《Scandals》正如火如荼拍攝中，相信很快就能和大家再次見面。

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