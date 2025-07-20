（影）蔡允潔產後復原還沒好 強撐站起來只為這一抱

蔡允潔剖腹才第二天，忍痛抱大女兒。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕41歲女星蔡允潔日前順利剖腹產下第二胎兒子「小福寶」，僅花5分鐘就誕下3500公克健康男寶寶，喜訊曝光後獲得粉絲熱烈祝福。她19日在社群分享產後心情，貼出與大女兒「小福星」久違擁抱的感性畫面。

蔡允潔透露，剖腹產後因身體尚未恢復、行動不便，一直無法抱大女兒，直到第二天拔掉尿管、剛能下床走路，終於鼓起勇氣抱起小福星，情緒瞬間潰堤。她寫下：「我知道產後不能哭、不能跪、不能冷到，但這一刻我只想緊緊抱著你。」

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蔡允潔剖腹完2天，抱女兒哭到不行。（翻攝自臉書）

蔡允潔表示對對女兒很抱歉，因為傷口還沒好，沒辦法用力擁抱，「但我想給你最貼近的擁度，一個媽媽能夠給的最溫暖的擁抱。」影片曝光後，網友也感動直呼「辛苦了。能體會沒見到小寶貝的心情。不哭不哭。未來是美麗的。加油」、「孩子到老永遠都是媽媽一輩子的牽掛，即便結婚生子也是，恭喜」、「真的會，我剛生完二寶第二天看到大寶也是用力抱著，還一直哭，我懂」。

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