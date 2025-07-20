大咖男星被P圖！3張私照外流按讚數秒破萬 留言區爆掉了

周興哲票房完售，曬趣味照。（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周興哲上月過30歲生日，三十而立事業再衝高峰，九月底要重回台北小巨蛋連開3場演唱會，今天下午門票開賣，近4萬張門票旋風完售，讓他感動萬分，除了表示「感恩和開心並存在心中」，更豪氣對歌迷喊話：「想聽什麼歌都報出來！」承諾會儘量唱給大家聽。

周興哲票房完售，曬趣味照。（星空飛騰提供）

周興哲在官方宣布「Odyssey旅程巡迴演唱會台北返場」完售後，po出趣味感謝文，曬了兩張聆聽手機的照片，配上語音框「哥台北場售罄rrrr」、「哥有聽到嗎？台北場售罄啦！」以漫畫風格來報佳音。

請繼續往下閱讀...

周興哲票房完售，曬趣味照。（星空飛騰提供）

除了帥照外，周興哲還精挑一張「促咪照」，手持小白（麥克風）、擺出高抬腿姿勢的他，被畫上墨鏡，搭配「9月見」、「二話不說直接熱身」等情境語，系列照片立刻吸引破萬按讚，歌迷們大呼「二哥也太可愛」、「等了3年是值得的」、「敲碗高雄」，留言區更變成許願池，出現他的情歌宇宙，歌迷玩起接龍，為3場返場演唱會揭開歡樂的序幕。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法