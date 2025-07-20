周興哲3度攻蛋完售了！鬆口劇透「滿多驚喜」 這時間點還有機會搶票

〔記者張釔泠／台北報導〕 周興哲升格二寶爸之後事業運更旺，相隔三年，九月底要重回台北小巨蛋連開三場演唱會，今天下午門票開賣，立刻開出紅盤完售，周興哲在社群對歌迷們嗨喊：「我們九月見嘍！」

周興哲小巨蛋演唱會完售。（翻攝自臉書）

周興哲日前公布九月計畫，「Odyssey旅程世界巡迴演唱會」香港返場，將於9月20、21日二度站上紅磡體育館，緊接馬不停蹄回到台北，於9月26、27、28日一連三天在小巨蛋開唱，締造一個月內站上兩大指標性場地、共舉辦5場萬人演唱會的紀錄，人氣驚人。

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「Odyssey旅程巡迴演唱會」台北返場是周興哲第三度攻蛋，更是自2022年首度挑戰四面台以來的回歸之作，「Odyssey旅程」走遍亞洲、美洲、大洋洲，剛滿三十歲的他如今回到最初的起點，對此非常的期待。

今天下午門票開賣前，他就在社群不停預熱，先是懷念：「距離上次小巨蛋也有個三年了。」接著又賣關子：「先說，有滿多驚喜的。」讓歌迷格外期待是否有神秘嘉賓，例如之前合拍《幾乎是愛情》MV的i-dle成員葉舒華等超大彩蛋。

目前售票系統正整理逾時未完成結帳票劵，今日（20日）17:00重新釋出票券於KKTIX售票系統再次開放售票。

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