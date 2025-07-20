晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周興哲3度攻蛋完售了！鬆口劇透「滿多驚喜」 這時間點還有機會搶票

〔記者張釔泠／台北報導〕 周興哲升格二寶爸之後事業運更旺，相隔三年，九月底要重回台北小巨蛋連開三場演唱會，今天下午門票開賣，立刻開出紅盤完售，周興哲在社群對歌迷們嗨喊：「我們九月見嘍！」

周興哲小巨蛋演唱會完售。（翻攝自臉書）周興哲小巨蛋演唱會完售。（翻攝自臉書）

周興哲日前公布九月計畫，「Odyssey旅程世界巡迴演唱會」香港返場，將於9月20、21日二度站上紅磡體育館，緊接馬不停蹄回到台北，於9月26、27、28日一連三天在小巨蛋開唱，締造一個月內站上兩大指標性場地、共舉辦5場萬人演唱會的紀錄，人氣驚人。

「Odyssey旅程巡迴演唱會」台北返場是周興哲第三度攻蛋，更是自2022年首度挑戰四面台以來的回歸之作，「Odyssey旅程」走遍亞洲、美洲、大洋洲，剛滿三十歲的他如今回到最初的起點，對此非常的期待。

今天下午門票開賣前，他就在社群不停預熱，先是懷念：「距離上次小巨蛋也有個三年了。」接著又賣關子：「先說，有滿多驚喜的。」讓歌迷格外期待是否有神秘嘉賓，例如之前合拍《幾乎是愛情》MV的i-dle成員葉舒華等超大彩蛋。

目前售票系統正整理逾時未完成結帳票劵，今日（20日）17:00重新釋出票券於KKTIX售票系統再次開放售票。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中