汪小菲替Mandy過生日 大S兒女給驚喜感動落淚

汪小菲妻子Mandy日前度過34歲生日。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛過世後，兩個孩子由生父汪小菲照顧，日前汪小菲與「Mandy」馬筱梅一起慶生，兩個孩子與繼母Mandy的互動也引起外界關注。日前Mandy開心過34歲生日，也舉辦了生日派對，大S的一對兒女送上的驚喜，更讓Mandy感動的落下眼淚。

Mandy生日當天還是敬業直播。（翻攝自抖音）

7月18日Mandy生日當天，她還是很敬業地開直播，工作到一半，汪小菲突然帶著兩個孩子到現場探班，而且貼心送上蛋糕、鮮花。接過蛋糕的Mandy突然臉朝天，似乎想把即將落下的眼淚逼回眼眶。

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收到大S一雙子女送上的驚喜感動落淚的Mandy。（翻攝自抖音）

為了讓壽星Mandy開心，汪小菲準備了價值8萬人民幣（約新台幣32.8萬元）的項鍊當禮物，而汪小菲和大S子女奉上的蛋糕寫著「老婆生日快樂」，Mandy聞了聞開心說是「荔枝味」。

經過這段期間的相處，Mandy也會在直播上分享繼子箖箖的趣事，還透露箖箖曾說過比較願意和Mandy直播，因為比較好賣，逗得Mandy哈哈大笑。

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