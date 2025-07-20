台師大抽血案》校長一句話挨轟：這些大人到底有多壞

資深媒體人周玉蔻看了台師大校長帶領教職員道歉，覺得：大人到底有多壞？（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台師大女足逼抽血換學分消息爆炸性曝光後，引發眾怒。台師大昨（19）日召開記者會，計畫主持人陳忠慶、前女足教練周台英等12人一字排開鞠躬道歉。怎料台師大校長吳正己的一句話讓資深媒體人周玉蔻感到不可思議，忍不住嘆：這些大人到底是有多壞啊？

經過多日神隱，台師大校長吳正己率領12名教職員工以及當事教練周台英現身。記者會一開始，吳正己發言表示要為女足近期發生事件表達道歉，並深深一鞠躬。

請繼續往下閱讀...

台師大19日召開記者會說明女子足球隊抽血事件，校長吳正己（左2）率當事教練周台英（右3）等人鞠躬致歉。（本報資料照，記者方賓照攝）

吳正己表示：「不管立意如何良善，錯就是錯，一定要清清楚楚交代，不要有任何隱瞞」。就是這句「不管立意如何良善」另資深媒體人周玉蔻感到非常不可思議，她在社群平台發文問：「這些大人到底是有多壞啊……」。

神隱多日的當是教練周台英。（本報資料照，記者方賓照攝）

周玉蔻認為台師大用半個小時的記者會，敷衍大眾，並藉此機會替校方撇清洗白，更怒批：「勞動部的慘痛前例竟然沒學到？還臺灣師範大學校長？什麼玩意兒啊」更砲轟：「笨、蠢的DNA是改不了的」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法