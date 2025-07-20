胡瓜揪「全明星女神」神還原《鐵達尼號》 阿翔看不下去了

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝大集合》日前來到嘉義新港的奉天宮錄影，該廟供奉的是媽祖，胡瓜特別設計了致敬媽祖的遊戲「媽祖三合一」，邀請參賽者合力挑戰三道關卡。第一關名為「媽祖鎮海保平安」，採一男一女合作進行，女生需盤坐跳躍，男生趁機將海浪形狀的地墊塞在她臀下，共需完成三次，考驗默契與反應。

胡瓜推車滑出浪漫，阿翔只想快點錄完。（民視提供）

錄完第一個遊戲後，胡瓜與阿翔準備帶著藝人移動至下一站，未料突然殺出一位滑板高手，精湛的技巧讓眾人看得目不轉睛，甚至嚇得阿翔一度跳了起來。胡瓜見狀也不甘示弱，笑稱自己也帶了「滑板」，結果竟是一台推車，搞笑站上推車模仿滑板英姿，讓現場笑聲連連。他還補一句：「這個比較安全，而且可以兩個人！」

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胡瓜推車當滑板出場，全場笑翻。（民視提供）

隨後胡瓜擺出超人姿勢站上推車，緩緩滑出，由郭忠祐在下方牽引，形成一幅超鬧畫面。不久他更邀胡祖薇上車，自己站在她身後，兩人神還原電影《鐵達尼號》的經典橋段。馬國弼與顏佑庭則拿起電風扇營造「海風」，讓整場戲劇情升級，笑點爆棚。

胡瓜演很大，阿翔忍37度高溫好無奈。（民視提供）

面對這場戲中戲，阿翔忍不住吐槽：「現在37度高溫，你到底在忙什麼？」胡瓜也趕緊回應：「我也快中暑了啦！」雖然天氣炎熱，但胡瓜的敬業搞笑依舊不打折，誠意十足的演出讓觀眾佩服不已。

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