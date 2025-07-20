THE RAMPAGE朝聖龍山寺！吉野北人許這願望：來台灣實現了

LIKIYA（前排左起）、浦川翔平、吉野北人、川村壱馬、山本彰吾、陣，龍（後排左起）、後藤拓磨、藤原樹、長谷川慎、岩谷翔吾、與那嶺瑠唯、武知海青、鈴木昂秀、RIKU、神谷健太。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本團體「THE RAMPAGE from 放浪一族」今天（20日）晚間6點在南港Legacy TERA演出，部分成員去年來台時有前往龍山寺拜拜，川村壱馬祈禱能夠幸福，吉野北人除了希望保佑身體健康之外，也祈禱能夠早點回來台北，果然相隔8個月就成真，讓他比著大拇指的讚直呼「願望實現了」。

「THE RAMPAGE from 放浪一族」由LIKIYA、陣、RIKU、神谷健太、與那嶺瑠唯、山本彰吾、川村壱馬、吉野北人、岩谷翔吾、浦川翔平、藤原樹、武知海青、長谷川慎、龍、鈴木昂秀及後藤拓磨組成，他們去年12月在新莊Zepp New Taipei舉行FAN EVENT，此次則是帶著「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER" ～Borderless Threads～」，從日本巡迴後，現在要邁向全世界。

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THE RAMPAGE出來到松山機場外，仍吸引許多粉絲圍觀。（記者潘少棠攝）

相隔8個月再度來台，中文擔當依舊是隊長陣，他分享為了這次來台灣，特別請老師給他一小時的時間，教他宣傳演唱會會用到的中文，或者是粉絲聽了會開心的稱讚，包括「你好可愛」等等。記者則教他們「水啦」的台語，所有人都當場學起來，RIKU更是在訪問結束之後，再度追問該怎麼說，希望能夠說給台粉聽。

武知海青上次來台演出後，回日本後透露，不小把airpods其中一耳丟在台灣，他笑說：「原本掉在路上，現在（耳機）慢慢往海邊移動，我已經買新的了！」被問到誰是最會掉東西的人？全員秒指LIKIYA，LIKIYA立刻起立自首，透露曾經掉了行李箱、包包、皮夾及手機，記者詢問：「可是你不是隊長嗎，應該最有責任感？」LIKIYA一聽笑說：「我應該是最沒有的人！」其他隊友都要提醒他。

THE RAMPAGE的浦川翔平戴著漁夫帽、短褲，一身輕便現身松山機場。（記者潘少棠攝）

RIKU分享，自己很常幫他撿東西，在機場幫LIKIYA撿了4次手機，不過成員們不覺得困擾，反而覺得很好笑。RIKU笑說：「我很喜歡看他找東西焦急的狀況。」LIKIYA更加碼爆料，有一次搭日本國內線忘記拿行李箱，成員幫他拿了之後，到了下一個現場他又忘了，那天光是行李箱就忘了3次。LIKIYA更當場示範行李箱大概在他腰部下面一點點，有夠大的行李箱竟然也會忘，讓記者也是忍不住笑出來。

先前浦川翔平在專欄中有提到品嘗台灣熱炒一事，他稱最推薦、第一名的是臭豆腐，「聽說臭豆腐味道很臭，大家可能不會喜歡，但後來發現那就是跟納豆一樣發酵的東西，之後很想一直吃。」與那嶺瑠唯上次來台則是喜歡鴨血，吃之前根本不知道那是血，是聽說麻辣火鍋中有個很有名的東西才吃的，果然好吃。

吉野北人是知名化妝品品牌代言人，台灣藥妝店幾乎都會看到他的身影，他遺憾這兩次來台灣都沒能好好逛逛，不過之前陣來台灣旅行時有拍給他看，成員們也希望如果有機會，大家一起去尋找吉野北人拍照打卡。

此次來台，川村壱馬表示今晚表演完就要回日本了，因為上次是見面會，這次會將日本巡演的內容原汁原味帶來台灣。去年同樣擔任結語擔當的浦川翔平，今天同樣為台粉喊話：「可能有很多粉絲沒辦法買到票，我們會把最好表演給大家，分享給更多喜歡的人，下次也會帶更好的表演來。」

一行16人大陣仗來台，粉絲舉起包括「歡迎來台灣」在內的各式應援牌，受到熱烈歡迎。他們也十分親切，頻頻揮手、點頭與粉絲打招呼，儘管他們未經過精細打扮，不過一字排開16個大帥哥，仍是吸引其他旅客目光，而武知海青也很跟上流行，包包上面的咖啡色Labubu十分顯眼，掀起粉絲討論。

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