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54歲郭靜純熬出頭！12歲兒創業當老闆

郭靜純2006年4月嫁給製作人王信貴，婚後育有一對子女。（翻攝自郭靜純臉書）郭靜純2006年4月嫁給製作人王信貴，婚後育有一對子女。（翻攝自郭靜純臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕54歲知名主持人郭靜純昨（19）日在臉書分享兒子馬克暑假創業故事，引發網友關注，年僅12歲馬克創辦行動汽車美容公司，不但親自設計LOGO與定價表，更挨家挨戶發傳單接案。

郭靜純以有子初長成的喜悅心情說 :「我們家今年暑假有了一位小老闆，12歲馬克成立了一家汽車美容公司，自己接案，挨家挨戶發傳單，自己行銷，謝謝所有車主的口碑相傳，生意挺不錯呢！」

她曬出12歲兒子認真洗車。（翻攝自郭靜純臉書）她曬出12歲兒子認真洗車。（翻攝自郭靜純臉書）

唯一讓郭靜純不滿意的是：「媽媽連探班送個水壺都不行，會被驅離，他說會影響他工作。」儘管如此，仍感恩上天賜給她2個很愛賺錢、很肯做事小孩。而從郭靜純曝光照片，兒子馬克行動洗車服務範圍涵蓋加拿大溫哥華的西區與北區，提供從基本車體清洗、內外部美容到陶瓷鍍膜等服務。

郭靜純側拍兒子認真幫汽車美容。（翻攝自郭靜純臉書）郭靜純側拍兒子認真幫汽車美容。（翻攝自郭靜純臉書）

發文留言中，郭靜純也回應網友提問，她驕傲說 :「馬克對清潔要求已到了吹毛求疵程度，而且現在已會戴手套操作，使用的耗材也是挑選最好的.....孩子有想法，只要是正確的方向，行為不能偏差、三觀正確，就讓他們自由發揮。」

郭靜純2006年4月嫁給製作人王信貴，婚後育有一對子女，2004年起與何篤霖搭檔主持長壽命理節目《命運好好玩》，於2019年舉家移民加拿大。

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